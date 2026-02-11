ua en ru
Российский FPV-дрон атаковал латвийских журналистов в Донецкой области

Украина, Среда 11 февраля 2026 09:28
Российский FPV-дрон атаковал латвийских журналистов в Донецкой области Иллюстративное фото: российский FPV-дрон атаковал латвийских журналистов в Донецкой области (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Съемочная группа латвийского общественного вещателя LSM попала под атаку российского FPV-дрона в Донецкой области, когда направлялась к позициям одного из украинских подразделений для съемки репортажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.

Дрон взорвался возле автомобиля

Журналистка Одита Кренберга и оператор Айгарс Ковалевскис ехали вместе с военным Александром, который воюет за Украину в составе десантной бригады ВСУ. Они планировали снимать историю добровольца из Латвии с позывным "НАТО".

Возле участка дороги, где автомобили вынуждены снижать скорость, рядом с машиной взорвался российский FPV-дрон.

Обломки повредили заднюю часть авто и выбили стекло, однако никто из людей не пострадал - водитель вовремя заметил опасность и ускорился.

Реакция вещателя

В LSM отметили, что журналисты осознают риски работы на фронте, однако их присутствие позволяет документировать реальность войны и противодействовать дезинформации.

"Мы высоко ценим работу и смелость наших журналистов, ведь независимая журналистика в этой ситуации служит важным противовесом лживым и манипулятивным сообщениям", - прокомментировала главный редактор LSM Анита Брауна.

Гибель журналистов на фронте

Ранее в Донецкой ОГА сообщили, что в Краматорске в результате удара российского дрона "Ланцет" погибли журналистка телеканала Freedom Елена Губанова (Грамова) и оператор Евгений Кармазин, еще один журналист получил ранения.

Кроме того, вблизи Дружковки во время целенаправленной атаки российского FPV-дрона погиб французский журналист и фотограф Антони Лалликан, а его коллега Георгий Иванченко получил ранения. Французская прокуратура начала расследование по факту его гибели.

