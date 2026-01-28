Журналист вынес 4-летнюю девочку из горящей квартиры после удара дрона: что известно
В Белогородке под Киевом журналист и фронтовой корреспондент "Радио Свобода" Марьян Кушнир спас 4-летнюю девочку из квартиры многоэтажного дома, в который в ночь на 28 января попал российский ударный дрон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
По данным редакции, дрон попал в крышу дома, после чего в верхней двухуровневой квартире вспыхнул пожар. Марьян Кушнир находился дома, услышал взрыв и сразу побежал наверх помогать жильцам.
В квартире, куда пришелся удар, он нашел ребенка, который плакал и звал маму. Журналист вынес девочку из квартиры и передал соседям, после чего пытался вернуться внутрь, чтобы помочь взрослым. Однако пожар уже быстро распространился.
Впоследствии стало известно, что мать девочки и мужчина, с которым она проживала, погибли на месте. По предварительным данным, их привалило в результате удара дрона.
Ребенок находится в безопасности, его забрали родной отец и старший брат.
В "Радио Свобода" отметили, что Марьян Кушнир работает фронтовым корреспондентом с 2015 года и снимал войну в самых горячих точках, однако в момент атаки не находился на редакционном задании, а действовал как житель дома, который пытался спасти людей.
Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 28 января Россия атаковала Киев и Киевскую область ударными беспилотниками. В результате этого в Голосеевском районе поврежден 17-этажный дом и несколько авто. Разрушения кровли и верхних этажей дома незначительные, никто не пострадал.
В Белогородской общине Киевской области в результате атаки РФ поврежден многоквартирный дом, произошло возгорание верхнего этажа и кровли. Два человека погибли, еще четверо пострадали.