Российский дрон ударил по депо "Новой почты" в Харькове (фото)

В Харькове в результате ночной атаки российского дрона вспыхнуло и частично обвалилось депо "Новой почты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

Вражеский БПЛА попал в крышу депо №5, что вызвало пожар и частичное разрушение конструкций здания. На момент атаки предприятие не работало, благодаря чему сотрудники не пострадали.

"Сейчас на месте работают спасатели ГСЧС и другие экстренные службы. Из-за повреждения крыши, сильного задымления и риска обвалов доступ к складскому помещению остается ограниченным", - рассказали в "Новой почте".

По предварительным данным, внутри здания находилось 363 отправления общей стоимостью около 1 миллиона гривен. Степень их повреждения пока уточняется.

Фото: последствия удара вражеского дрона по депо (t.me/novapostcorp)

В компании заверили, что "Новая почта" компенсирует клиентам полную объявленную стоимость поврежденных посылок и впоследствии проинформирует о деталях выплат.

"Несмотря на очередную атаку на логистическую инфраструктуру, Новая почта продолжает работать. Компания имеет резервные логистические схемы и заранее подготовленные сценарии непрерывности работы", - говорится в заявлении.

Отмечается, что актуальный статус своих отправлений клиенты могут проверить в мобильном приложении или на сайте компании.