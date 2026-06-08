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Российский дрон ударил по депо "Новой почты" в Харькове (фото)

12:23 08.06.2026 Пн
2 мин
Информация о состоянии отправлений сейчас уточняется
aimg Валерий Ульяненко
Российский дрон ударил по депо "Новой почты" в Харькове (фото) Иллюстративное фото: вражеский дрон ударил по депо "Новой Почты" в Харькове (t.me/dnipropetrovskaODA)
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В Харькове в результате ночной атаки российского дрона вспыхнуло и частично обвалилось депо "Новой почты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

Вражеский БПЛА попал в крышу депо №5, что вызвало пожар и частичное разрушение конструкций здания. На момент атаки предприятие не работало, благодаря чему сотрудники не пострадали.

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"Сейчас на месте работают спасатели ГСЧС и другие экстренные службы. Из-за повреждения крыши, сильного задымления и риска обвалов доступ к складскому помещению остается ограниченным", - рассказали в "Новой почте".

По предварительным данным, внутри здания находилось 363 отправления общей стоимостью около 1 миллиона гривен. Степень их повреждения пока уточняется.

Российский дрон ударил по депо &quot;Новой почты&quot; в Харькове (фото)Фото: последствия удара вражеского дрона по депо (t.me/novapostcorp)

В компании заверили, что "Новая почта" компенсирует клиентам полную объявленную стоимость поврежденных посылок и впоследствии проинформирует о деталях выплат.

"Несмотря на очередную атаку на логистическую инфраструктуру, Новая почта продолжает работать. Компания имеет резервные логистические схемы и заранее подготовленные сценарии непрерывности работы", - говорится в заявлении.

Отмечается, что актуальный статус своих отправлений клиенты могут проверить в мобильном приложении или на сайте компании.

Напомним, 3 июня российские войска нанесли удар по терминалу "Новой почты" в Днепре. В результате атаки объект логистической инфраструктуры претерпел частичные разрушения, однако среди работников пострадавших не было.

Уже на следующий день, 4 июня, Днепр снова оказался под российским ударом. Под обстрел повторно попал терминал "Новой почты" - на месте возник пожар, а ранения получили восемь человек.

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