Россия ударила по хабу "Укрпочты" в Харькове, есть разрушения (видео)
Шахед ночью попал в харьковский хаб "Укрпочты" - есть частичные разрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского в Telegram.
Что произошло
Ночью российский беспилотник-шахед попал в логистический хаб "Укрпочты" в Харькове. Объект частично разрушен.
По словам руководителя компании, никто из персонала не пострадал.
Что будет с посылками
По словам Смелянского, команда уже приступила к работе.
"Команда с ночи уже работает, чтобы посылки были доставлены максимально своевременно и сегодня будет доставка по Харькову", - заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.
Также он добавил, что стоимость посылок в случае их уничтожения будет компенсирована.
Напомним, что 3 июня россияне ударили по терминалу "Новой почты" в Днепре. В результате попадания объект логистической инфраструктуры частично разрушен, пострадавших среди персонала не было.
Как сообщало РБК-Украина, 4 июня Днепр снова попал под удар - второй день подряд. Снова пострадал терминал "Новой почты", возник пожар, восемь человек получили ранения.