Главная » Новости » Война в Украине

Войска РФ атаковали Сумы КАБами: повреждены многоэтажки, есть раненый

Пятница 17 октября 2025 09:16
UA EN RU
Войска РФ атаковали Сумы КАБами: повреждены многоэтажки, есть раненый Фото: войска РФ атаковали Сумы КАБами (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ утром атаковали КАБами город Сумы. В результате удара по областному центру повреждены многоэтажки, также ранения получил 56-летний мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram и.о. городского головы Сум Артема Кобзаря.

"Сегодня утром враг нанес удары управляемыми авиабомбами по нашему городу. Под атаку попал объект гражданской инфраструктуры - нежилое помещение. К сожалению, есть раненый - 56-летний мужчина. Медики оказывают ему необходимую помощь", - отметил Кобзарь.

Он также сообщил, что в результате попаданий повреждено около 30 окон в близлежащих многоэтажках, на месте работают все соответствующие службы.

Обстрелы Сум

Напомним, что россияне регулярно атакуют город Сумы, применяя для ударов беспилотные летательные аппараты, различного типа ракеты и авиабомбы.

Так, в ночь на 28 сентября российские войска нанесли очередной удар дронами по Сумах. В результате попаданий загорелись семь грузовых автомобилей. Огонь был настолько сильным, что машины выгорели полностью. Кроме автотранспорта, зафиксировано поражение объекта инфраструктуры.

Кроме того, в ночь на 11 сентября под ударом вражеских атак оказалась гражданская инфраструктура города, в результате чего произошел пожар и разрушения.

Как сообщали власти, из-за российской атаки было повреждено здание учебного заведения и транспорт. Кроме этого, в трех жилых домах пострадали окна.

