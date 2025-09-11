РФ атаковала учебное заведение в Сумах: в городе пожар и разрушения

В ночь на 11 сентября россияне атаковали дронами город Сумы. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура, сейчас в городе пожар и разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова и канал исполняющего обязанности городского головы Артем Кобзара.

По словам Григорова, вражеской атаке подвергся Заречный район города Сумы.

"Основной удар пришелся не на жилой сектор. Предварительно без пострадавших. На месте попадания - пожар. Есть разрушения и повреждения. Последствия атаки выясняются", - пишет он.

В то же время Кобзарь уточнил, что в городе было слышно два взрыва. Оба взрыва - это были попадания беспилотников по одному из учебных заведений города.

"По состоянию на сейчас информации о погибших или раненых нет.

На месте работают все соответствующие службы", - добавил он.

Обновлено в 02:40

В Сумской ОГА подтвердили, что в результате атаки дронов повреждены здания учебного заведения и транспорт учреждения.

"Также, предварительно, в трех многоэтажных жилых домах повреждены окна. К ликвидации последствий привлечены все необходимые службы", - информирует он.