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Россияне в очередной раз обстреляли вокзал в Херсоне: есть разрушения

Херсон, Среда 09 июля 2025 22:30
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Россияне в очередной раз обстреляли вокзал в Херсоне: есть разрушения Фото: россияне в очередной раз обстреляли вокзал в Херсоне (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в среду, 9 июля, в очередной раз обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. В результате атаки повреждено здание багажного отделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"Россияне в очередной раз обстреляли вокзал станции Херсон, повреждено здание багажного отделения, выбиты окна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент обстрела в укрытии вокзала находилось 8 человек, пострадавших среди них нет.

"Все поезда в регионе - по расписанию", - добавили в УЗ.

Удары РФ по вокзалу в Херсоне

Напомним, Россия уже неоднократно наносила удары по железнодорожному вокзалу в Херсоне.

Так, 18 мая российские войска обстреляли Центральный район Херсона. В результате атаки был поврежден железнодорожный вокзал.

Перед этим, 8 мая, Россия атаковала гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Херсоне. В результате вражеских ударов были повреждены пути и вокзал города.

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