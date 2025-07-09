Россияне в очередной раз обстреляли вокзал в Херсоне: есть разрушения
Российские войска в среду, 9 июля, в очередной раз обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. В результате атаки повреждено здание багажного отделения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
"Россияне в очередной раз обстреляли вокзал станции Херсон, повреждено здание багажного отделения, выбиты окна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на момент обстрела в укрытии вокзала находилось 8 человек, пострадавших среди них нет.
"Все поезда в регионе - по расписанию", - добавили в УЗ.
Удары РФ по вокзалу в Херсоне
Напомним, Россия уже неоднократно наносила удары по железнодорожному вокзалу в Херсоне.
Так, 18 мая российские войска обстреляли Центральный район Херсона. В результате атаки был поврежден железнодорожный вокзал.
Перед этим, 8 мая, Россия атаковала гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Херсоне. В результате вражеских ударов были повреждены пути и вокзал города.
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