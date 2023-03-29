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РосСМИ снова нафантазировали "украинских диверсантов" в Брянской области

Новина українською →
Брянск, Среда 29 марта 2023 13:19
РосСМИ снова нафантазировали "украинских диверсантов" в Брянской области Фото: россияне придумали новую "атаку диверсантов" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне нафантазировали очередную атаку "украинских диверсантов". Пропагандисты утверждают, что они якобы пытались прорваться в Брянскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Mash.

РосСМИ утверждают, что так называемые "диверсанты" пытались прорваться на двух пикапах в Брянскую область через село Ломаковка.

"Не получилось - территорию охраняли российские военные. Они открыли артиллерийский огонь и взорвали одну из машин, вторая спешно бежала", - заявляют пропагандисты.

В России традиционно заявляют, что "потерь и повреждений нет". Однако россияне нафантазировали "со стороны ВСУ восемь погибших".

Напомним, ранее российская ФСБ заявила, что убила троих "украинских диверсантов". Однако оказалось, что ими оказались страйкболисты из Воронежа.

Кроме того, сегодня российские СМИ заявили, что дрон "атаковал" газопровод в Белгороде.

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