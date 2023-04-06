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Россияне утром дважды обстреляли Черниговскую область

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Чернигов, Четверг 06 апреля 2023 11:44
Россияне утром дважды обстреляли Черниговскую область Фото: оккупанты снова обстреляли Черниговскую область (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия продолжает обстреливать приграничные территории Черниговской области. Утром 6 апреля враг дважды обстрелял регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Север".

По состоянию на 10:00 российские войска дважды обстреляли пограничные населенные пункты в Черниговской области. Оккупанты применили минометы.

Так, в 6:45 зафиксировано 4 "прихода", вероятно из миномета 120 мм, по населенному пункту Леоновка. Также с 7:15 до 7:30 зафиксировано 8 взрывов в районе населенного пункта Гремяч.

Информации о потерях среди местного населения или повреждениях инфраструктуры не поступало.

Напомним, 4 апреля российская авиация ударила по селу Печенюги Черниговской области. В результате атаки загорелся частный дом и хозяйственные постройки.

Также отметим, что из-за российских обстрелов в Донецкой области за сутки погибли пять человек, еще девять получили ранения.

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