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Россиянам снова привиделись "украинские диверсанты" в Брянской области

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Брянская область, Четверг 06 апреля 2023 12:39
Россиянам снова привиделись "украинские диверсанты" в Брянской области Фото: россиянам снова привиделись "украинские диверсанты" в Брянской области (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

В российской Брянской области сегодня, 6 апреля, заявили о так называемой попытке проникновения "украинской ДРГ" в село Случовск. Якобы диверсантов было 20.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Брянской области Александра Богомаза.

"Пограничным управлением УФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации в районе села Случовск Погарского района украинской ДРГ в количестве 20 человек", - написал Богомаз.

Россиянам снова привиделись &quot;украинские диверсанты&quot; в Брянской области

По его словам, российские военные и подразделения пограничных войск якобы "нанесли противнику огненное поражение".

Стоит отметить, что российский Случовск находится в 11 километрах от украинского населенного пункта Гремяч. Его сегодня войска РФ обстреливали из минометов.

Напомним, что 2 марта россияне в Брянской области придумали якобы "перестрелку с украинской ДРГ", которая якобы проникла на территорию региона.

Добавим, в конце марта в РФ снова нафантазировали очередную атаку "украинских диверсантов", которые также якобы пытались прорваться в Брянскую область.

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