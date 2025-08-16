Россия атаковала Украину дронами и ракетой "Искандер": сколько сбила ПВО

Россия атаковала Украину ракетой "Искандер" и более 80 дронами Shahed. Военные рассказали, сколько сбила ПВО и подавила беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 сбит и подавлен 61 вражеский дрон. В то же время зафиксировано попадание ракеты и 24 БпЛА по 12 объектам в разных регионах.

Под ударом оказались прифронтовые районы Сумской, Донецкой, Черниговской и Днепропетровской областей.

Удары осуществлялись с территории Курской, Орловской, Ростовской областей РФ, а также из временно оккупированного Крыма.

В ночь на 16 августа Россия осуществила атаку по Украине, выпустив баллистическую ракету "Искандер-М" и 85 ударных беспилотников Shahed и дронов-имитаторов.

Обстрел Украины

Напомним, российские оккупанты вчера, 15 августа, атаковали рынок в центре Сум дроном. Спасатели ликвидировали пожар.

Спасатели прибыли на место атаки и начали тушить пожары. Из-за угрозы повторных ударов они временно прерывали работу.

Кроме того, в Святогорске при исполнении служебных обязанностей погибли двое полицейских. Их авто попало под российский обстрел в пятницу, 15 августа.

Также россияне вчера обстреляли Днепр баллистическими ракетами. Было слышно по меньшей мере два взрыва.