ua en ru
Сб, 16 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россия атаковала Украину дронами и ракетой "Искандер": сколько сбила ПВО

Суббота 16 августа 2025 08:30
UA EN RU
Россия атаковала Украину дронами и ракетой "Искандер": сколько сбила ПВО Фото: войска РФ ночью атаковали Украину ударными дронами и баллистикой (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия атаковала Украину ракетой "Искандер" и более 80 дронами Shahed. Военные рассказали, сколько сбила ПВО и подавила беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

В ночь на 16 августа Россия осуществила атаку по Украине, выпустив баллистическую ракету "Искандер-М" и 85 ударных беспилотников Shahed и дронов-имитаторов.

Удары осуществлялись с территории Курской, Орловской, Ростовской областей РФ, а также из временно оккупированного Крыма.

Под ударом оказались прифронтовые районы Сумской, Донецкой, Черниговской и Днепропетровской областей.

Отражение атаки осуществляли подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и силы противовоздушной обороны.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 сбит и подавлен 61 вражеский дрон. В то же время зафиксировано попадание ракеты и 24 БпЛА по 12 объектам в разных регионах.

Обстрел Украины

Напомним, российские оккупанты вчера, 15 августа, атаковали рынок в центре Сум дроном. Спасатели ликвидировали пожар.

Спасатели прибыли на место атаки и начали тушить пожары. Из-за угрозы повторных ударов они временно прерывали работу.

Кроме того, в Святогорске при исполнении служебных обязанностей погибли двое полицейских. Их авто попало под российский обстрел в пятницу, 15 августа.

Также россияне вчера обстреляли Днепр баллистическими ракетами. Было слышно по меньшей мере два взрыва.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ПВО Война в Украине
Новости
Трамп после разговора с Путиным позвонит лидерам НАТО и Зеленскому
Трамп после разговора с Путиным позвонит лидерам НАТО и Зеленскому
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия