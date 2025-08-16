ua en ru
Сб, 16 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Войска РФ ударили дронами по Днепропетровской области: в ОВА рассказали о последствиях

Суббота 16 августа 2025 09:15
UA EN RU
Войска РФ ударили дронами по Днепропетровской области: в ОВА рассказали о последствиях Фото: войска РФ ударили дронами по Днепропетровской области (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 16 августа, атаковали территорию Днепропетровской области ударными беспилотниками. В результате обстрелов возникло несколько пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"Ночью враг атаковал беспилотниками Покровскую громаду Синельниковского района. Возникли пожары на территории сельскохозяйственных предприятий", - отметил глава Днепропетровской ОГА.

Лысак также отметил, что россияне ночью били по Никополю из артиллерии, а также применили FPV-дрон. По его словам, везде обошлось без погибших и пострадавших.

Удар россиян по Украине 16 августа

Российские войска сегодня ночью, 16 августа, атаковали восточные и северные регионы Украины ударными беспилотниками и баллистикой.

Так, оккупанты применили ракету "Искандер" и более 80 дронов Shahed. Удары осуществлялись с территории Курской, Орловской, Ростовской областей РФ, а также с временно оккупированного Крыма.

Под ударом оказались прифронтовые районы Сумской, Донецкой, Черниговской и Днепропетровской областей. Силы ПВО сбили и ликвидировали 61 вражеский дрон. В то же время зафиксировано попадание ракеты и 24 БпЛА по 12 объектам в разных регионах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Вторжение России в Украину
Новости
Трамп после разговора с Путиным позвонит лидерам НАТО и Зеленскому
Трамп после разговора с Путиным позвонит лидерам НАТО и Зеленскому
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия