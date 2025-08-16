Войска РФ ударили дронами по Днепропетровской области: в ОВА рассказали о последствиях

Российские войска сегодня ночью, 16 августа, атаковали территорию Днепропетровской области ударными беспилотниками. В результате обстрелов возникло несколько пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Лысак также отметил, что россияне ночью били по Никополю из артиллерии, а также применили FPV-дрон. По его словам, везде обошлось без погибших и пострадавших.

Удар россиян по Украине 16 августа

Российские войска сегодня ночью, 16 августа, атаковали восточные и северные регионы Украины ударными беспилотниками и баллистикой.

Так, оккупанты применили ракету "Искандер" и более 80 дронов Shahed. Удары осуществлялись с территории Курской, Орловской, Ростовской областей РФ, а также с временно оккупированного Крыма.

Под ударом оказались прифронтовые районы Сумской, Донецкой, Черниговской и Днепропетровской областей. Силы ПВО сбили и ликвидировали 61 вражеский дрон. В то же время зафиксировано попадание ракеты и 24 БпЛА по 12 объектам в разных регионах.