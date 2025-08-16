ua en ru
Сб, 16 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Павлограде слышны взрывы: Воздушные силы зафиксировали скоростную цель с востока

Павлоград, Суббота 16 августа 2025 22:31
UA EN RU
В Павлограде слышны взрывы: Воздушные силы зафиксировали скоростную цель с востока Иллюстративное фото: (скрин видео)
Автор: Карина Левицкая

В Павлограде Днепропетровской области вечером 16 августа слышны звуки взрывов. По информации Воздушных сил, над регионом двигалась скоростная цель с востока, сейчас идет уточнение деталей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Местные жители сообщили, что вечером в Павлограде Днепропетровской области были слышны звуки взрывов.

В Воздушных силах незадолго до этого сообщали о движении скоростной цели, которая шла с востока на Днепропетровскую область.

Обстрелы Украины 16 августа

Российские войска ежедневно наносят удары по территории Украины, пытаясь посеять панику и разрушить критическую инфраструктуру.

Сегодняшний день не стал исключением. В течение суток враг активно применял различные средства поражения, в частности ракеты и беспилотные летательные аппараты, вызывая пожары и угрозу для гражданского населения.

В частности, сегодня российский дрон атаковал сотрудников ГСЧС во время тушения пожара на территории складского помещения в Запорожской области. Как сообщают в службе, удар произошел именно в тот момент, когда спасатели ликвидировали огонь, что создало опасную ситуацию для персонала и угрожало распространением пожара.

В ночь на 16 августа также зафиксирована атака российских ударных беспилотников на территорию Днепропетровской области. В результате обстрела в нескольких районах возникло несколько пожаров, которые пытались ликвидировать местные службы.

Кроме того, в течение ночи Россия осуществила ракетный удар ракетой "Искандер" и более 80 атак дронами типа "Шахед" по разным регионам Украины.

По состоянию на утро украинские военные сообщили о количестве сбитых и подавленных беспилотников системами ПВО.

Вечером же Славянск подвергся двум обстрелам с использованием вражеских дронов "Италмас". В результате обстрелов пострадал частный сектор, были повреждены дома, а в одном из районов ранена женщина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Павлоград Война России против Украины
Новости
"Приближает к нужным решениям": Путин сделал циничное заявление о встрече с Трампом
"Приближает к нужным решениям": Путин сделал циничное заявление о встрече с Трампом
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия