В Павлограде слышны взрывы: Воздушные силы зафиксировали скоростную цель с востока

В Павлограде Днепропетровской области вечером 16 августа слышны звуки взрывов. По информации Воздушных сил, над регионом двигалась скоростная цель с востока, сейчас идет уточнение деталей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне .

В Воздушных силах незадолго до этого сообщали о движении скоростной цели, которая шла с востока на Днепропетровскую область.

Местные жители сообщили, что вечером в Павлограде Днепропетровской области были слышны звуки взрывов.

Обстрелы Украины 16 августа

Российские войска ежедневно наносят удары по территории Украины, пытаясь посеять панику и разрушить критическую инфраструктуру.

Сегодняшний день не стал исключением. В течение суток враг активно применял различные средства поражения, в частности ракеты и беспилотные летательные аппараты, вызывая пожары и угрозу для гражданского населения.

В частности, сегодня российский дрон атаковал сотрудников ГСЧС во время тушения пожара на территории складского помещения в Запорожской области. Как сообщают в службе, удар произошел именно в тот момент, когда спасатели ликвидировали огонь, что создало опасную ситуацию для персонала и угрожало распространением пожара.

В ночь на 16 августа также зафиксирована атака российских ударных беспилотников на территорию Днепропетровской области. В результате обстрела в нескольких районах возникло несколько пожаров, которые пытались ликвидировать местные службы.

Кроме того, в течение ночи Россия осуществила ракетный удар ракетой "Искандер" и более 80 атак дронами типа "Шахед" по разным регионам Украины.

По состоянию на утро украинские военные сообщили о количестве сбитых и подавленных беспилотников системами ПВО.

Вечером же Славянск подвергся двум обстрелам с использованием вражеских дронов "Италмас". В результате обстрелов пострадал частный сектор, были повреждены дома, а в одном из районов ранена женщина.