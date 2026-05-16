В российских "Шахедах" становится больше китайских компонентов, - Власюк

В российских дронах "Шахед" увеличивается доля китайских компонентов и уменьшается количество западных. Это свидетельствует о том, что санкционное давление на поставщиков дает результат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.

Китайские компоненты заменяют западные

В частности, заметно сократилось присутствие нидерландских деталей - результат целенаправленной работы с производителем NXP и регуляторами. По ракетам пока рано говорить о заметных изменениях - технические циклы обновления более сложные.

Западные компоненты несмотря на санкции

Свежие партии ракет содержат значительную долю западных компонентов - и, по прогнозам Власюка, среди них встретятся детали конца 2025 и даже 2026 года производства. Это свидетельствует, что усилия по блокированию поставок пока недостаточны.

Отдельной проблемой остается позиция компании STMicroelectronics: после передачи около 50 серийных номеров выявленных компонентов компания назвала их "мелкими деталями", якобы не представляющими существенной проблемы. Власюк считает такой подход неприемлемым, работа по этому направлению продолжается отдельно и более интенсивно.

Что известно о ракетах

Одна Х-101 попала в жилой дом в Дарницком районе Киева, где погибли 25 человек, еще одна - в заправку в районе ДВРЗ, третья - в Белую Церковь. Все три - одна серия, изготовленная ориентировочно во втором квартале 2026 года. Это подтверждает тенденцию: Россия применяет ракеты прямо с конвейера.

Положительные результаты

За последний год американские службы обнаружили более десяти схем поставок компонентов в Россию на миллионы долларов и остановили их. Компоненты с пораженных целей регулярно передаются партнерам в Ирландии, Германии, Великобритании и США для технического исследования.

Санкционные пробелы в Украине

Власюк отметил серьезную проблему: в Украине до сих пор нет закона об уголовной ответственности за нарушение санкционных ограничений. Это затрудняет преследование схем обхода санкций, которые могут иметь и украинский след.

Положительным примером является сотрудничество с Финляндией - там удалось синхронизировать уголовные производства в обеих странах и довести дело до результата.