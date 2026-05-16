ua en ru
Сб, 16 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В российских "Шахедах" становится больше китайских компонентов, - Власюк

00:18 16.05.2026 Сб
3 мин
Экспортный контроль заставил врага менять схемы
aimg Роман Кот aimg Екатерина Коваль
В российских "Шахедах" становится больше китайских компонентов, - Власюк Фото: уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В российских дронах "Шахед" увеличивается доля китайских компонентов и уменьшается количество западных. Это свидетельствует о том, что санкционное давление на поставщиков дает результат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.

Читайте также: Санкции не работают. Российские ракеты содержат сотни западных компонентов, - FT

Китайские компоненты заменяют западные

В дронах типа "Шахед" увеличивается доля китайских компонентов и уменьшается количество западных.

В частности, заметно сократилось присутствие нидерландских деталей - результат целенаправленной работы с производителем NXP и регуляторами. По ракетам пока рано говорить о заметных изменениях - технические циклы обновления более сложные.

Западные компоненты несмотря на санкции

Свежие партии ракет содержат значительную долю западных компонентов - и, по прогнозам Власюка, среди них встретятся детали конца 2025 и даже 2026 года производства. Это свидетельствует, что усилия по блокированию поставок пока недостаточны.

Отдельной проблемой остается позиция компании STMicroelectronics: после передачи около 50 серийных номеров выявленных компонентов компания назвала их "мелкими деталями", якобы не представляющими существенной проблемы. Власюк считает такой подход неприемлемым, работа по этому направлению продолжается отдельно и более интенсивно.

Что известно о ракетах

Одна Х-101 попала в жилой дом в Дарницком районе Киева, где погибли 25 человек, еще одна - в заправку в районе ДВРЗ, третья - в Белую Церковь. Все три - одна серия, изготовленная ориентировочно во втором квартале 2026 года. Это подтверждает тенденцию: Россия применяет ракеты прямо с конвейера.

Положительные результаты

За последний год американские службы обнаружили более десяти схем поставок компонентов в Россию на миллионы долларов и остановили их. Компоненты с пораженных целей регулярно передаются партнерам в Ирландии, Германии, Великобритании и США для технического исследования.

Санкционные пробелы в Украине

Власюк отметил серьезную проблему: в Украине до сих пор нет закона об уголовной ответственности за нарушение санкционных ограничений. Это затрудняет преследование схем обхода санкций, которые могут иметь и украинский след.

Положительным примером является сотрудничество с Финляндией - там удалось синхронизировать уголовные производства в обеих странах и довести дело до результата.

Утром 14 мая Россия осуществила один из самых масштабных ударов по Украине за все время полномасштабного вторжения. В Киеве погибли 24 человека, среди которых трое детей.

Зеленский заявил, что жилой дом поразила ракета Х-101, которая могла только что сойти с производственного конвейера. Президент поручил подготовить ответ на атаку с привлечением всех необходимых возможностей оборонного сектора.

Зеленский также анонсировал новые "дальнобойные санкции" против России - Украина определяется с целями для дальнейшего давления за полномасштабную войну и вражеские удары по украинским населенным пунктам.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Дрони
Новости
Как война в Иране повлияет на цены и экономику Украины: глава НБУ назвал два сценария
Как война в Иране повлияет на цены и экономику Украины: глава НБУ назвал два сценария
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата