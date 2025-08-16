ua en ru
Агенты "Атэш" разведали ключевые базы РФ во временно оккупированном Севастополе (фото)

Суббота 16 августа 2025 08:45
Фото: агенты "Атэш" разведали ключевые базы РФ в Севастополе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Агенты движения "Атеш" разведали ключевые базы россиян во временно оккупированном Севастополе во Круглой и Графской бухтах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Атеш".

"В районе Круглой бухты зафиксированы мобильные группы оккупантов с крупнокалиберными пулеметами, которые дежурят посменно. Их задача - отражение возможных атак украинских дронов", - отметили в "Атеш".

Уязвимость "Вертолетки"

Так, повышенные меры безопасности связаны с высокой уязвимостью так называемой "вертолетки" - филиала ФГУП "Авиакомплект", который превратился в ключевой узел военной логистики. На ней координируются боевые вылеты, обслуживаются экипажи и проводится подготовка ударных вертолетов.

Значение Графской бухты

По данным агентов движения, Графская бухта служит морским портом, который используется для базирования и ремонта военной техники, включая десантные средства. Здесь сосредоточены запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Кроме того, Графская бухта является узлом для переброски личного состава и техники, обеспечивая оперативность оккупантов в Черноморском регионе. Усиление охраны и активное применение систем ПВО свидетельствуют о важности этого объекта для врага.

Разведка баз оккупантов в Крыму

Недавно партизаны в Севастополе обнаружили командный пункт, координирующий авиаудары России по югу Украины. Он находится на территории бывшего Севастопольского авиационного завода, который сейчас функционирует как филиал ФГУП "Авиакомплект".

Кроме того, агенты движения "Атеш" показали ситуацию на территории аэродрома Кача в оккупированном Крыму и обнаружили ключевые военные объекты россиян.

