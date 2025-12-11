Российские военные массово госпитализируются, чтобы не попасть под Покровск, - "Атеш"

Российские военнослужащие массово госпитализируются, чтобы избежать боевых действий. Таких случаев стало больше на фоне слухов о переброске подразделений на Покровское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "Атеш".

Агенты "Атеш" в рядах 205-й отдельной мотострелковой бригады РФ, которая находится на Херсонском направлении, сообщают: резко возрастает количество солдат, которые массово "болеют" и ложатся в госпитали, чтобы избежать боевых действий.

Особенно активизировались случаи заболеваний на фоне слухов о переброске подразделений на Покровское направление.

Медчасти свидетельствуют, что количество обращений уже далеко превышает норму.

Солдаты целыми группами отправляются в госпиталь, используя старые травмы, сомнительные диагнозы и любые поводы, чтобы "откосить" от ротации, рассказывают члены партизанского движения.

"Военнослужащие все чаще заявляют, что не хотят идти на передовую и ищут любые способы уклониться", - констатируют в "Атеш".