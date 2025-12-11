ua en ru
Российские военные массово госпитализируются, чтобы не попасть под Покровск, - "Атеш"

Четверг 11 декабря 2025 05:20
Российские военные массово госпитализируются, чтобы не попасть под Покровск, - "Атеш" Иллюстративное фото: российский военный в госпитале (РосСМИ)
Автор: Марина Балабан

Российские военнослужащие массово госпитализируются, чтобы избежать боевых действий. Таких случаев стало больше на фоне слухов о переброске подразделений на Покровское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "Атеш".

Агенты "Атеш" в рядах 205-й отдельной мотострелковой бригады РФ, которая находится на Херсонском направлении, сообщают: резко возрастает количество солдат, которые массово "болеют" и ложатся в госпитали, чтобы избежать боевых действий.

Особенно активизировались случаи заболеваний на фоне слухов о переброске подразделений на Покровское направление.

Медчасти свидетельствуют, что количество обращений уже далеко превышает норму.

Солдаты целыми группами отправляются в госпиталь, используя старые травмы, сомнительные диагнозы и любые поводы, чтобы "откосить" от ротации, рассказывают члены партизанского движения.

"Военнослужащие все чаще заявляют, что не хотят идти на передовую и ищут любые способы уклониться", - констатируют в "Атеш".

Новая схема оформления убитых

Ранее агенты "Атеш" сообщали, что в отдельных бригадах РФ фиксируют системную практику: после масштабных потерь командование намеренно оформляет погибших как "самовольно покинувших часть". Так они скрывают реальное количество "двухсотых" и избегают претензий со стороны родных.

Личному составу открыто говорят, что "СЗЧ - это проще, чем объяснять родным, где тело". Такую схему используют и для тех, кто исчез в результате хаотичных штурмов города, и для тех, кого "обнулили" заградительные отряды.

За последний год масштабы фиктивных СЗЧ выросли в разы.

Что происходит в Покровске

Напомним, Покровское направление остается эпицентром боев в Донецкой области. Российские войска пытаются окружить Покровск с нескольких направлений и перебрасывают туда дополнительные силы.

По информации полковника ВСУ Владислава Селезнева, Россия сконцентрировала на Покровском направлении более 140 тысяч военных.

Впрочем, несмотря на заявления России, города Покровск и Мирноград не окружены.

