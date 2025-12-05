"Направление существенно усилено". ДШВ опровергли окружение Покровска и Мирнограда
В Донецкой области города Покровск и Мирноград не окружены. Украинские войска контролируют ключевые районы и работают над расширением логистики для поддержки подразделений на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью телеканалу ICTV бригадного генерала, командира 7-го корпуса ДШВ Евгения Ласийчука.
По его словам, условная линия разграничения в Покровске проходит по железной дороге, а северная часть города полностью контролируется украинскими войсками.
"В центральной части Покровска наши подразделения удерживают противника от продвижения, а на юге оккупанты пытаются обойти нас с флангов. Однако мы контролируем эти участки", - сообщил Ласийчук.
Относительно сообщения с Мирноградом, генерал отметил, что логистика затруднена, но не потеряна.
"Противник пытался перерезать наши маршруты, но окружения нет, и мы работаем над расширением логистического коридора", - добавил Ласийчук.
Также он отметил, что руководство ВСУ усиливает это направление самыми подготовленными подразделениями.
Ранее Генштаб опроверг сообщения о полном захвате Покровска.
Институт изучения войны (ISW) подтвердил, что российские войска не смогли взять город, а заявления Москвы носили дезинформационный характер для давления на переговоры РФ и США.
3 декабря группировка "Восток" сообщила о прокладке дополнительных логистических маршрутов для поддержки подразделений в Покровске и Мирнограде.
Ситуация в Покровске
Напомним, что украинские подразделения продолжают удерживать Покровск Донецкой области, несмотря на сложные условия на фронте.
Немецкое издание Bild недавно сообщило о якобы полном захвате города российскими войсками, однако Генштаб ВСУ опроверг эту информацию, назвав ее недостоверной.
Представитель Генштаба майор Андрей Ковалев уточнил, что оккупанты пытались воспользоваться густым туманом, чтобы установить свой флаг в городе и выдать это за захват всего Покровска, но быстро отступили.
Украинские десантники добавляют, что туман значительно усложняет оборону и работу воздушной разведки, однако Силы обороны продолжают сдерживать врага и контролировать ситуацию.