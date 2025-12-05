"Направление существенно усилено". ДШВ опровергли окружение Покровска и Мирнограда

В Донецкой области города Покровск и Мирноград не окружены. Украинские войска контролируют ключевые районы и работают над расширением логистики для поддержки подразделений на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью телеканалу ICTV бригадного генерала, командира 7-го корпуса ДШВ Евгения Ласийчука.

По его словам, условная линия разграничения в Покровске проходит по железной дороге, а северная часть города полностью контролируется украинскими войсками.

"В центральной части Покровска наши подразделения удерживают противника от продвижения, а на юге оккупанты пытаются обойти нас с флангов. Однако мы контролируем эти участки", - сообщил Ласийчук.

Относительно сообщения с Мирноградом, генерал отметил, что логистика затруднена, но не потеряна.

"Противник пытался перерезать наши маршруты, но окружения нет, и мы работаем над расширением логистического коридора", - добавил Ласийчук.

Также он отметил, что руководство ВСУ усиливает это направление самыми подготовленными подразделениями.

Ранее Генштаб опроверг сообщения о полном захвате Покровска.

Институт изучения войны (ISW) подтвердил, что российские войска не смогли взять город, а заявления Москвы носили дезинформационный характер для давления на переговоры РФ и США.

3 декабря группировка "Восток" сообщила о прокладке дополнительных логистических маршрутов для поддержки подразделений в Покровске и Мирнограде.