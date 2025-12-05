ua en ru
Пт, 05 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Направление существенно усилено". ДШВ опровергли окружение Покровска и Мирнограда

Украина, Пятница 05 декабря 2025 23:17
UA EN RU
"Направление существенно усилено". ДШВ опровергли окружение Покровска и Мирнограда Фото: генерал Евгений Ласийчук (facebook.com/7CorpsDSHV)
Автор: Сергей Козачук

В Донецкой области города Покровск и Мирноград не окружены. Украинские войска контролируют ключевые районы и работают над расширением логистики для поддержки подразделений на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью телеканалу ICTV бригадного генерала, командира 7-го корпуса ДШВ Евгения Ласийчука.

По его словам, условная линия разграничения в Покровске проходит по железной дороге, а северная часть города полностью контролируется украинскими войсками.

"В центральной части Покровска наши подразделения удерживают противника от продвижения, а на юге оккупанты пытаются обойти нас с флангов. Однако мы контролируем эти участки", - сообщил Ласийчук.

Относительно сообщения с Мирноградом, генерал отметил, что логистика затруднена, но не потеряна.

"Противник пытался перерезать наши маршруты, но окружения нет, и мы работаем над расширением логистического коридора", - добавил Ласийчук.

Также он отметил, что руководство ВСУ усиливает это направление самыми подготовленными подразделениями.

Ранее Генштаб опроверг сообщения о полном захвате Покровска.

Институт изучения войны (ISW) подтвердил, что российские войска не смогли взять город, а заявления Москвы носили дезинформационный характер для давления на переговоры РФ и США.

3 декабря группировка "Восток" сообщила о прокладке дополнительных логистических маршрутов для поддержки подразделений в Покровске и Мирнограде.

Ситуация в Покровске

Напомним, что украинские подразделения продолжают удерживать Покровск Донецкой области, несмотря на сложные условия на фронте.

Немецкое издание Bild недавно сообщило о якобы полном захвате города российскими войсками, однако Генштаб ВСУ опроверг эту информацию, назвав ее недостоверной.

Представитель Генштаба майор Андрей Ковалев уточнил, что оккупанты пытались воспользоваться густым туманом, чтобы установить свой флаг в городе и выдать это за захват всего Покровска, но быстро отступили.

Украинские десантники добавляют, что туман значительно усложняет оборону и работу воздушной разведки, однако Силы обороны продолжают сдерживать врага и контролировать ситуацию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Покровск Вооруженные силы Украины
Новости
Украинские F-16 могли получить ракеты для самого дешевого уничтожения "Шахедов", - СМИ
Украинские F-16 могли получить ракеты для самого дешевого уничтожения "Шахедов", - СМИ
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне