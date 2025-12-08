Оформляют убитых как СОЧ: командование РФ скрывает реальные потери под Покровском
Командование Вооруженных сил России скрывает реальные потери на Покровском направлении, оформляя убитых как СОЧ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения АТЕШ.
Агенты АТЕШ внутри 30-й Отдельной механизированной бригады РФ фиксируют системную практику: после масштабных потерь командование намеренно оформляет погибших как "самовольно покинувших часть". Так они скрывают реальное количество "двухсотых" и избегают претензий со стороны родных.
В бригаде уже создали отдельные списки, куда вносят сотни фамилий, подавая убитых как беглецов. Личному составу открыто говорят, что "СОЧ - это проще, чем объяснять родным, где тело".
Такую схему используют и для тех, кто исчез в результате хаотичных штурмов города, и для тех, кого "обнулили" заградительные отряды.
За последний год масштабы фиктивных СЗЧ выросли в разы.
"Как передают наши агенты: "Из количества этих СОЧшников уже можно собрать целую бригаду", - отметили в АТЕШ.
Отмечается, что такая практика полностью разрушает остатки доверия между бойцами. Солдаты понимают, что в любой момент их могут "списать" как беглецов, даже если они погибли в бою.
Это вызывает страх, агрессию и стремительное падение морального состояния. Дисциплина разложена, командованию не верят, а боеспособность подразделения деградирует с каждым новым штурмом.
Бои за Покровск
Напомним, Покровское направление остается эпицентром боев в Донецкой области. Российские войска пытаются окружить Покровск с нескольких направлений и перебрасывают туда дополнительные силы.
По информации полковника ВСУ Владислава Селезнева, Россия сконцентрировала на Покровском направлении более 140 тысяч военных.
Как сообщили в ДШВ, российские оккупанты сосредоточены преимущественно на юге Покровска, а небольшие группы есть по всей территории агломерации. Враг круглосуточно штурмует позиции Сил обороны и несет большие потери.
Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска. Битва за город продолжается.
Несмотря на заявления России, города Покровск и Мирноград не окружены. Украинские войска контролируют ключевые районы и работают над расширением логистики для поддержки подразделений на фронте.
Подробнее о том, что происходит в Покровске и на других направлениях фронта, - читайте в материале РБК-Украина.