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Российские войска обстреляли Авдеевку: есть раненый и погибший

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Авдеевка, Вторник 25 июля 2023 22:07
Российские войска обстреляли Авдеевку: есть раненый и погибший Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 25 июля, обстреляли Авдеевку в Донецкой области. В результате вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина получила ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Авдеевской ГВА Виталия Барабаша.

"Едва ли не ежедневно от ударов россиян в Авдеевке продолжают гибнуть люди. Наши с вами соседи, друзья, чьи-то родные и знакомые. Наши мирные жители", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня, кроме раненой утром женщины, в результате артобстрела в собственном дворе по улице Чистякова погиб мужчина 1954-го года рождения.

Барабаш призвал людей выезжать из Авдеевки или помочь это сделать тем, кто там остается. По его словам, таких людей там более 1700 человек.

Ситуация в Авдеевке и вокруг нее

Ранее Барабаш сообщал, что гражданские отказываются выезжать из Авдеевки Донецкой области, несмотря на повышенную опасность. Своих детей местные прячут от эвакуации.

Недавно Институт изучения войны (ISW) заявлял, что россияне пытаются продвигаться в районе Купянска и перебрасывают дополнительные силы под Авдеевку.

А военные Государственной пограничной службы Украины отбили наступление россиян под Авдеевкой. Оккупанты использовали танки и слезоточивый газ. Однако вражеское наступление провалилось, наши защитники нанесли оккупантам значительные потери.

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