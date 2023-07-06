Танки, газ и ближний бой. Пограничники показали, как отбили вражеский штурм под Авдеевкой

Российские военные под Авдеевкой в Донецкой области пошли в штурм на позиции украинских военных, использовали танки и слезоточивый газ. Однако вражеское наступление провалилось, наши защитники нанесли оккупантам значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины .

"Военнослужащие ГПСУ держат оборону в районе Авдеевки. Российские подразделения не прекращают попыток обойти город с флангов, однако все попытки окружения разбиваются об украинские позиции", - говорится в сообщении.

Вражеский штурм

Один из недавних вражеских штурмов длился около десяти часов. В атаке оккупанты задействовали танки и БМП, артиллерию, пехоту, наносили по Силам обороны авиационные удары и даже забросали на позиции пограничников боеприпасы со слезоточивым газом.

Отмечается, что часть вражеской бронетехники бойцы смогли подбить, ликвидировали также несколько десятков пехотинцев ВС РФ.

Наступление оккупантов провалилось

В конце концов, российский штурм провалился и уцелевшие остатки оккупантов вынуждены были отступить. Пограничники показали, как происходил штурм, что было самым сложным для них и в каких условиях в целом держат оборону военнослужащие ГПСУ в районе Авдеевки.

Бои за Авдеевку

Бои за город, который расположен неподалеку от оккупированного Донецка, продолжаются с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

Россияне регулярно наносят удары по гражданской инфраструктуре Авдеевки, город покинула значительная часть местных жителей. Однако украинским военным удается сдерживать натиск россиян, местами они переходят в контрнаступление.

Недавно сообщалось, что украинские военные в последнее время продвинулись в трех направлениях в районе Бахмута и Авдеевки Донецкой области.

Спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень заявлял, что Авдеевское направление является "самым горячим" участком фронта. Там идут интенсивные бои, а оккупанты хотят прорвать оборону ВСУ.