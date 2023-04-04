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Гражданские в Авдеевке отказываются от эвакуации, а детей прячут, - ГВА

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Авдеевка, Вторник 04 апреля 2023 10:58
Гражданские в Авдеевке отказываются от эвакуации, а детей прячут, - ГВА Фото: гражданские в Авдеевке отказываются от эвакуации, а детей прячут (GettyImagеs)
Автор: Мария Кучерявец

Гражданские отказываются выезжать из Авдеевки Донецкой области, несмотря на повышенную опасность. Своих детей местные прячут от эвакуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Авдеевской ГВА Виталия Барабаша в эфире программы "Свобода.Утро".

"Они их (детей - ред.) прячут. Ребенок погиб. Я не знаю, что в голове матери, которая осталась жива с отцом и сейчас они, по нашей информации, ищут жилье где-то в Покровске или Мирнограде?", - рассказал Барабаш, приведя пример трагедию, когда на прошлой неделе из-за обстрелов погиб младенец с бабушкой.

В свою очередь он подчеркнул, что семью уговаривали эвакуироваться и это "можно было сделать неделю назад".

"Даже видео было, как эту женщину уговаривали ехать и как она отказывалась ехать. А сейчас вот нет бабушки, нет Даниила 5-месячного. Есть, к сожалению, еще дети", - говорит Барабаш.

При этом он выразил надежду, что в ближайшее время удастся вывезти всех остающихся детей в городе. В общей сложности речь идет ориентировочно о восьми.

Также руководитель МВА рассказал, что из Авдеевки выехали 25% коммунальщиков.

"Это повлияло на количество времени, когда в городе есть мобильная связь. Ранее, по его словам, до 20 часов в сутки была мобильная связь, сейчас - примерно 10-12 часов", - сказал Барабаш.

Кроме того, из Авдеевки выехали спасатели ГСЧС, правоохранители остаются в городе.

"В городе еще доступна питьевая вода, ее предоставляют гражданским. В больнице оказывают помощь два врача, четыре медсестры и четыре санитара", - добавляет Барабаш.

Он в очередной раз подчеркнул необходимость эвакуации гражданских. Поскольку чем ближе они живут к линии фронта, тем сильнее страдают от обстрелов.

"...Люди живут либо в летних кухнях, либо в подвалах. Туда, действительно, сложно доехать. Но все равно доезжают и "белые ангелы", и наши волонтеры, занимающиеся сугубо эвакуацией, и представители военной администрации", - отметил Барабаш.

Напомним, что войска РФ продолжают наносить мощные удары по Авдеевке, разрушая дома. Недавно стало известно, что Авдеевка находится в "красной зоне", а значит, что въезд для волонтеров и журналистов туда запрещен.

Добавим, как сообщали местные власти, из-за постоянных обстрелов российских войск трассу на выход из Авдеевки называют "дорогой смерти". Но эвакуировать гражданское население удается.

Отметим, ранее мы писали, что не исключается вариант с принудительной эвакуацией детей нескольких общин Донбасса, в том числе Авдеевской, на территории которой ведутся ожесточенные бои.

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