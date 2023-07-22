Россияне стягивают дополнительные силы под Авдеевку: карты боев от ISW

На всех участках фронта идут тяжелые бои - ВСУ контратакуют под Бахмутом и в Запорожской области, а россияне пытаются продвигаться в районе Купянска и перебрасывают силы под Авдеевку.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Российские войска продолжали наступательные действия в районе Купянска и, как сообщается, продвинулись 21 июля. Спикер Западной группировки войск РФ Сергей Зибинский утверждал, что российские войска захватили пять украинских опорных пунктов и четыре наблюдательных пункта во время боев у железнодорожной станции Сеньковка и Масютовка (обе в 12-14 км северо-восточнее Купянска).

Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска продвинулись на три километра в неопределенном районе на купянском направлении, захватили железнодорожную станцию Мовчаново (к северу от железнодорожной станции Сеньковка) и атаковали украинские позиции к западу и югу от Лимана Первого (11 км к северо-западу от Купьяна).

Российский "военкор" утверждал, что российские войска продвинулись к неопределенным позициям на реке Оскол в купянском направлении. ISW не наблюдала визуального подтверждения ни одного из этих заявлений. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские наземные атаки юго-западнее Масютовки. Спикер Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что российские войска пытаются захватить боевую инициативу на купянском направлении.

Российские войска продолжали наступательные операции в Кременной и, как сообщается, достигли незначительного прогресса 21 июля. Российский военный блоггер утверждал, что русские войска наступали в районе Серебрянского леса (10 км к юго-западу от Кременной) с северо-запада.

Другой российский "военкор" опубликовал кадры, как неизвестные российские десантно-штурмовые отряды (ВДВ) захватывают позиции украинских окопов, как сообщается, в лесу близ Кременной. В Генштабе Украины сообщали, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Надежды (15 км юго-западнее Сватового), Макеевки (22 км северо-западнее Кременной), Невского (18 км северо-западнее Кременной), Дибровы (7 метров к юго-западу от Кременной).

Украинские силы продолжали наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная и не продвинулись 21 июля. Минобороны России утверждало, что российские силы отразили две контратаки украинских войск в районе Купянска вблизи Лимана Первого и Синьковки (8 км северо-восточнее Купянска) и атаки в районе Кременной близ Дибровы, Ковалевки (10 км юго-западнее Сватового), Кармазиновки (12 км) ень от Кременной).

Российские военные блоггеры в значительной степени подтвердили заявления Минобороны и дополнительно утверждали, что российские войска отразили украинскую бронетехническую атаку вблизи Торского (15 км к западу от Кременной).

Бои на Донбассе

Украинские войска продолжали контрнаступательные операции на северном и южном флангах Бахмута и достигли ограниченных успехов 21 июля. Геолокационные кадры, опубликованные 21 июля, показывают, что украинские войска продвигались вдоль трассы E40 (Бахмут-Славянск) к северо-востоку от Орехово-Василовки (11 км к северо-западу от Бахмута).

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия к северу и югу от Бахмута, где российские силы развернули подкрепление. Украинский Генштаб сообщил, что продолжаются ожесточенные бои на направлениях Орехово-Василевка-Парасковеевка (до 8 км севернее Бахмута) и Клищиевка-Андреевка (7-10 км юго-западнее Бахмута).

Представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый сообщил, что украинские войска продолжают удерживать инициативу на Бахмутском направлении, где активизируются украинские наступательные действия. Череватый сообщил, что украинские силы ведут маневровые действия на Бахмутском направлении, чтобы избежать больших потерь.

Российское МО утверждало, что украинские войска безуспешно атаковали элементы российской Южной группировки войск к северу от Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и вблизи Майорского (17 км к югу от Бахмута). Российский "военкор" утверждал, что украинские войска закрепились на высотах к северу от Орехово-Василовки.

21 июля российские войска совершили атаки в районе Бахмута и не добились никаких подтвержденных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали украинские позиции на юго-западной окраине Клещиевки и вблизи Григоровки (9 км северо-западнее Бахмута).

Российский военный блоггер утверждал, что российские силы безуспешно атаковали украинские силы по направлению к Берховке (6 км к северо-западу от Бахмута). Глава ЧР Рамзан Кадыров заявил, что вблизи Клищиевки действуют подразделения чеченских подразделений спецназа "Ахмат" и "Север-Ахмат", а также подразделения 4-й мотострелковой бригады РФ и 346-й бригады спецназа.

Сообщается, что украинские силы проводили ограниченные наступательные действия вдоль линии города Авдеевка-Донецк и не добились никаких подтвержденных успехов 21 июля. Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что украинские силы добились неизвестного успеха в районе Авдеевки за последние две-три недели.

Российское МО утверждало, что украинские войска безуспешно атаковали элементы российской Южной группировки войск вблизи Веселого (5 км северо-восточнее Авдеевки), Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки) и Водяного (7 км юго-западнее Авдеевки).

Российские войска продолжали наступление вдоль линии Авдеевка-Донецк и не предпринимали никаких подтвержденных наступлений 21 июля. Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки), Невельского (14 км к юго-западу от Авдеевки), Красногоровки (23 км к юго-западу от Авдеевки), Марьинки и Новомихайловки (10).

Российские источники утверждали, что российские силы вытеснили украинские силы с позиций возле Веселого и Каменки (5 км северо-восточнее Авдеевки), но ISW не нашло визуального подтверждения этих утверждений.

Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска атаковали украинские позиции у Марьинки, Красногоровки и Невельского. Барабаш сообщил, что российские войска продолжают попытки окружить Авдеевку и перебрасывают в этот район подкрепление, включая неопределенные подразделения морской пехоты, ранее находившиеся в Никольском под Мариуполем.

"Южная ось"

Российские источники утверждали, что украинские войска производили наступательные действия на западе Донецкой области, но не продвинулись 21 июля. Российские военные блоггеры утверждали, что подразделения 155-й отдельной морской пехотной бригады (ТОФ) отражали украинские нападения с помощью бронетехники севернее Никольского (27 км юго-западнее Донецка).

Украинские войска 21 июля продолжили контрнаступательные действия вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями и добились успехов в этом направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 21 июля, показывают, что украинские войска продвинулись ближе к Приютному (16 км юго-западнее Великой Новоселки).

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы преуспели в направлении Новодаровка-Приютное (13-16 км юго-западнее Великой Новоселки). Российский "военкор" утверждал, что украинские войска совершили неудачные наземные атаки вблизи Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки).

21 июля российские войска осуществили контратаку в районе границы Запорожской и Донецкой областей и не добились подтвержденных успехов. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска совершили безуспешные наземные атаки, чтобы отразить ранее утраченные позиции севернее Приютного.

20 июля российский "военкор" заявил, что российские войска осуществили контратаку близ Приютного и вытеснили украинские силы с позиций к северу от населенного пункта. Опубликованные 21 июля геолокационные кадры продвижения Украины в этом районе указывают, что эти российские контратаки, вероятно, были неудачными.

21 июля украинские войска продолжали контрнаступательные действия на западе Запорожской области, подтвержденных успехов в этом районе не добились. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска преуспели на направлениях Новоданиловка-Вербово (до 16 км юго-восточнее Орехова) и Новоданилвика-Роботино (до 12 км южнее Орехово).

Российское МО заявило, что российские войска отразили украинский штурм возле Малой Токмачки (6 км к юго-востоку от Орехова). Российские источники утверждали, что небольшие украинские группы совершали наземные атаки в направлении Вербового, а также вдоль линии Пятихакты-Жеребянки (до 26 км юго-западнее Орехова).

Сообщается, что российские силы совершили контратаку к югу от Орехова и продвинулись в этом районе 21 июля. 21 июля российские источники расширили кадры, якобы показывая элементы российского 291-го гвардейского мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия, 58-я общевойсковая армия, Южный военный округ) на отраженных позициях после успешных контратак вблизи Роботиного. ISW не наблюдала визуального подтверждения недавнего продвижения россиян вблизи Роботиного.

Российские источники утверждают, что украинские войска сохраняют присутствие на восточном (левом) берегу Херсонской области и по состоянию на 21 июля продолжаются бои у Антоновского моста. Российский военный блоггер утверждает, что продолжаются бои вблизи украинских позиций возле Антоновского моста и что российские силы отразили небольшую украинскую группу, которая пыталась высадиться у Голой Пристани (12 км юго-западнее города Херсона).

Глава Херсонской областной оккупационной администрации Владимир Сальдо 20 июля заявил, что небольшие украинские группы продолжают попытки высадиться на левый берег Херсонской области.

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