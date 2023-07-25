ua en ru
Вт, 25 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російські війська обстріляли Авдіївку: є поранена і загиблий

Новость на русском →
Авдіївка, Вівторок 25 липня 2023 22:07
Російські війська обстріляли Авдіївку: є поранена і загиблий Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 25 липня, обстріляли Авдіївку в Донецькій області. Унаслідок ворожих атак загинув чоловік, ще одна жінка дістала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Авдіївської МВА Віталія Барабаша.

"Чи не щодня від ударів росіян в Авдіївці продовжують гинути люди. Наші з вами сусіди, друзі, чиїсь рідні і знайомі. Наші мирні мешканці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні, окрім пораненої зранку жінки, в результаті артобстрілу на власному подвір’ї по вулиці Чистякова загинув чоловік 1954-го року народження.

Барабаш закликав людей виїжджати з Авдіївки або допомогти це зробити тим, хто там залишається. За його словами, таких людей там понад 1700 осіб.

Ситуація в Авдіївці та навколо неї

Раніше Барабаш повідомляв, що цивільні відмовляються виїжджати з Авдіївки Донецької області попри підвищену небезпеку. Своїх дітей місцеві переховують від евакуації.

Нещодавно Інститут вивчення війни (ISW) заявляв, що росіяни намагаються просуватись в районі Куп'янська та перекидають додаткові сили під Авдіївку.

А військові Державної прикордонної служби України відбили наступ росіян під Авдіївкою. Окупанти використали танки та сльозогінний газ. Проте ворожий наступ провалився, наші захисники завдали окупантам значних втрат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Авдіївка Донецька область Війна в Україні
NEWS
Від Black Hornet до ракет. США виділили новий пакет військової допомоги Україні
Від Black Hornet до ракет. США виділили новий пакет військової допомоги Україні
DAILY
За крок від фронту. Як Куп’янськ тримає оборону та пам’ятає жахи російської окупації
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна За крок від фронту. Як Куп’янськ тримає оборону та пам’ятає жахи російської окупації