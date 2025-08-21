ua en ru
Российские войска дронами атаковали газотранспортную инфраструктуру, - Минэнерго

Четверг 21 августа 2025 13:10
Российские войска дронами атаковали газотранспортную инфраструктуру, - Минэнерго Фото: враг дронами атаковал газотранспортную инфраструктуру (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 21 августа, ударными беспилотниками атаковали газотранспортную инфраструктуру Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тelegram Министерства энергетики Украины.

"В ночь с 20 на 21 августа во время воздушной атаки россиян потерпел удар один из объектов газотранспортной системы Украины", - отметили в Минэнерго.

Сообщается, что специалисты оценивают нанесенный россиянами ущерб. Благодаря действиям персонала удалось локализовать место повреждения.

Удары РФ по энергетике

Напомним, в последнее время россияне активизировали удары дронами и ракетами различных типов по газотранспортной инфраструктуре.

Так, ночью 19 августа Россия осуществила массированный удар по Полтавской области. Попадания зафиксированы в Кременчугском и Лубенском районах, где пострадали административные здания энергетических предприятий.

В частности, в тот день враг совершил очередную атаку на нефтеперерабатывающую и газовую инфраструктуру Полтавщины. Одновременно враг применил крылатые ракеты и ударные беспилотники.

Кроме того, в начале августа РФ десятками дронов атаковала объект газотранспортной инфраструктуры у границы с Румынией. Через эту станцию в Украину шел газ из США и Азербайджана.

