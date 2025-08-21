ua en ru
Російські війська дронами атакували газотранспортну інфраструктуру, - Міненерго

Четвер 21 серпня 2025 13:10
Російські війська дронами атакували газотранспортну інфраструктуру, - Міненерго Фото: ворог дронами атакував газотранспортну інфраструктуру (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 21 серпня, ударними безпілотниками атакували газотранспортну інфраструктуру України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тelegram Міністерства енергетики України.

"У ніч з 20 на 21 серпня під час повітряної атаки росіян зазнав удару один із об’єктів газотранспортної системи України", - зазначили у Міненерго.

Повідомляється, що спеціалісти оцінюють завдані росіянами збитки. Завдяки діям персоналу вдалось локалізувати місце пошкодження.

Удари РФ по енергетиці

Нагадаємо, останнім часом росіяни активізували удари дронами та ракетами різних типів по газотранспортній інфраструктурі.

Так, вночі 19 серпня Росія здійснила масований удар по Полтавській області. Влучання зафіксовані у Кременчуцькому та Лубенському районах, де постраждали адміністративні будівлі енергетичних підприємств.

Зокрема, того дня ворог здійснив чергову атаку на нафтопереробну та газову інфраструктуру Полтавщини. Одночасно ворог застосував крилаті ракети та ударні безпілотники.

Окрім того, на початку серпня РФ десятками дронів атакувала об'єкт газотранспортної інфраструктури біля кордону з Румунією. Через цю станцію в Україну йшов газ з США та Азербайджану.

