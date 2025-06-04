Российские судьи устроили показательное судилище над пленными бойцами "Азова", которые защищали Мариуполь. За это СБУ объявила подозрение россиянам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Как отметили в ведомстве, заочное подозрение объявили двум судьям Южного окружного военного суда РФ, которые вопреки нормам международного права отправили украинских военнопленных в колонии строгого режима.

Речь идет о судьях Константине Простова и Сергее Образцове, которые в мае и ноябре 2024 года приговорили к 18 годам лишения свободы двух военнослужащих Национальной гвардии Украины. Оба воина принадлежали к 12-й бригаде специального назначения "Азов" и защищали Мариуполь с первых дней полномасштабной войны.

Фото: российские судьи получили подозрение за "приговоры" пленным азовцам (t.me/SBUkr)

Российские судьи организовали показательный процесс, основанный на сфабрикованных обвинениях. В СБУ объяснили, что это является прямым нарушением международного гуманитарного права, ведь украинские военные имеют статус комбатантов и в случае попадания в плен считаются военнопленными - их нельзя наказывать за участие в боевых действиях.

Служба безопасности инкриминирует Простову и Образцову военные преступления, в частности нарушение статей 129 и 130 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

История азовцев

Бойцы подразделения "Азов" стали символом героического сопротивления во время обороны Мариуполя в первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину. Они держали оборону города более 80 дней, в частности - на территории металлургического комбината "Азовсталь", несмотря на постоянные авиаудары, артобстрелы и недостаток боеприпасов, воды и медикаментов.

В мае 2022 года, после приказа высшего военного командования, часть защитников "Азовстали", в том числе бойцы "Азова", сдались в плен российским силам, чтобы сохранить жизнь и дать возможность украинской армии перегруппироваться.

После плена Россия начала использовать тему "Азова" в собственной пропаганде, называя бойцов нацистами.