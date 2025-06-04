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Російські судді отримали підозру за "вироки" полоненим азовцям

Україна, Середа 04 червня 2025 17:46
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Російські судді отримали підозру за "вироки" полоненим азовцям Фото: суддя рф Сергій Образцов (росЗМІ)
Автор: Ірина Глухова

Російські судді влаштували показове судилище над полоненими бійцями "Азова", які захищали Маріуполь. За це СБУ оголосила підозру росіянам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Як зазначили у відомстві, заочну підозру оголосили двом суддям Південного окружного військового суду РФ, які всупереч нормам міжнародного права відправили українських військовополонених до колонії суворого режиму.

Йдеться про суддів Костянтина Простова та Сергія Образцова, які у травні та листопаді 2024 року засудили до 18 років позбавлення волі двох військовослужбовців Національної гвардії України. Обидва воїни належали до 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" і захищали Маріуполь від перших днів повномасштабної війни.

Російські судді отримали підозру за &quot;вироки&quot; полоненим азовцямФото: російські судді отримали підозру за "вироки" полоненим азовцям (t.me/SBUkr)

Російські судді організували показовий процес, заснований на сфабрикованих звинуваченнях. В СБУ пояснили, що це є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права, адже українські військові мають статус комбатантів і в разі потрапляння в полон вважаються військовополоненими - їх не можна карати за участь у бойових діях.

Служба безпеки інкримінує Простову та Образцову воєнні злочини, зокрема порушення статей 129 і 130 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Історія азовців

Бійці підрозділу "Азов" стали символом героїчного спротиву під час оборони Маріуполя у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вони тримали оборону міста понад 80 днів, зокрема - на території металургійного комбінату "Азовсталь", попри постійні авіаудари, артобстріли та нестачу боєприпасів, води й медикаментів.

У травні 2022 року, після наказу вищого військового командування, частина оборонців "Азовсталі", зокрема бійці "Азову", здалися в полон російським силам, щоб зберегти життя та дати змогу українській армії перегрупуватися.

Після полону Росія почала використовувати тему "Азову" у власній пропаганді, називаючи бійців нацистами.

Нагадаємо, Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону оголосив вирок 23 українцям. Судилище влаштували над бійцями батальйону "Азов".

Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Цей процес тривав три дні.

Раніше у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими пояснювали, чому Росія відмовляється обмінювати полонених "азовців".

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