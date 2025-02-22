В Коордштабе рассказали, кто для РФ в приоритете на обмен и почему не выдают "азовцев"
Россия запрашивает на обмен не всех пленных, в приоритете чеченцы и срочники. А бойцов "Азова" не обменивает из-за вероятных репутационных потерь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Укринформу" руководителя Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдана Охрименко.
По его словам, в России огромное количество насильно мобилизованных, сагитированных из колоний зэков и много мобилизованных с оккупированных территорий, из так называемых квазиреспублик ЛДНР, которых в России не считают своими гражданами.
"Их воспринимают как полухохлов, которые ничем не отличается, например, от башкира или якута. Вообще выходцы из малых народов их не интересуют, кроме чеченцев. Они почему-то плюют на своих граждан, но чеченцев готовы забирать", - отметил Охрименко.
Кроме того, может быть заинтересованность, когда в плен попадает срочник, поскольку глава Кремля Владимир Путин рассказывал своему электорату, что срочники не будут участвовать в боевых действиях.
"А они реально берут, и мы это показывали", - напомнил он.
Ситуация по обмену бойцов "Азова"
Что касается "азовцев", то, по словам Охрименко, как и в отношении морпехов, сложная ситуация.
"Российская сторона их не хочет отдавать. "Азов" объявили в России террористической организацией, и когда мы возвращаем из плена "азовцев" и это становится известно местному населению, то власть там имеет репутационные потери, аморпехов воспринимают в России как мотивированных, подготовленных военнослужащих, которые после возвращения готовы снова присоединиться к рядам Вооруженных сил", - объясняет он.
Поэтому если военных других подразделений - ТрО, сухопутки, ГПСУ. которых называют "защитниками гарнизона Мариуполь", возвращают, то по морпехам и "азовцам" действительно есть проблема.
Обмен пленными между Украиной и РФ
Как сообщалось, 5 февраля Украина вернула из российского плена 150 граждан. Среди тех кого вернули - солдаты, сержанты и офицеры.
Кроме того, в разведке посчитали число освобожденных украинцев из плена России за год. В 2024 году удалось вернуть в Украину на 356 граждан больше, чем за 2023-й.
Как отмечал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью для телеканала "Рада", есть предварительная договоренность с Россией, что обмены пленными в 2025 году должны стать систематическими. Приоритет - возвращение тяжелобольных и тяжелораненых.
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