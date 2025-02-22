В Коордштабе рассказали, кто для РФ в приоритете на обмен и почему не выдают "азовцев"

Россия запрашивает на обмен не всех пленных, в приоритете чеченцы и срочники. А бойцов "Азова" не обменивает из-за вероятных репутационных потерь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью " Укринформу " руководителя Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдана Охрименко.

По его словам, в России огромное количество насильно мобилизованных, сагитированных из колоний зэков и много мобилизованных с оккупированных территорий, из так называемых квазиреспублик ЛДНР, которых в России не считают своими гражданами.

"Их воспринимают как полухохлов, которые ничем не отличается, например, от башкира или якута. Вообще выходцы из малых народов их не интересуют, кроме чеченцев. Они почему-то плюют на своих граждан, но чеченцев готовы забирать", - отметил Охрименко.

Кроме того, может быть заинтересованность, когда в плен попадает срочник, поскольку глава Кремля Владимир Путин рассказывал своему электорату, что срочники не будут участвовать в боевых действиях.

"А они реально берут, и мы это показывали", - напомнил он.

Ситуация по обмену бойцов "Азова"

Что касается "азовцев", то, по словам Охрименко, как и в отношении морпехов, сложная ситуация.

"Российская сторона их не хочет отдавать. "Азов" объявили в России террористической организацией, и когда мы возвращаем из плена "азовцев" и это становится известно местному населению, то власть там имеет репутационные потери, аморпехов воспринимают в России как мотивированных, подготовленных военнослужащих, которые после возвращения готовы снова присоединиться к рядам Вооруженных сил", - объясняет он.

Поэтому если военных других подразделений - ТрО, сухопутки, ГПСУ. которых называют "защитниками гарнизона Мариуполь", возвращают, то по морпехам и "азовцам" действительно есть проблема.