В России хотят продлить эксплуатацию несанкционированных свалок до 2029 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

В России по меньшей мере 30 регионам не хватает полигонов для утилизации твердых бытовых отходов. Поэтому власти хотят еще на три года продлить срок эксплуатации несанкционированных свалок - до 2029 года. Ранее этот срок уже продлевали с 2023 до 2026 года.

Больше всего страдают "труднодоступные и отдаленные регионы", в частности Амурская область, Якутия, Камчатский и Красноярский края.

Во многих местах абсолютно нет объектов для размещения отходов, а суровые климатические условия делают строительство новых полигонов чрезвычайно дорогим и длительным по времени.

Закрытие старых свалок в 2026 году может вызвать "мусорный коллапс", однако для строительства новых нет средств.

По состоянию на конец 2023 года площадь свалок в РФ превысила четыре миллиона гектаров - территорию, соизмеримую с площадью Нидерландов или Швейцарии.