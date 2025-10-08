Российские регионы утопают в мусоре: почему возник коллапс
В России хотят продлить эксплуатацию несанкционированных свалок до 2029 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
В России по меньшей мере 30 регионам не хватает полигонов для утилизации твердых бытовых отходов. Поэтому власти хотят еще на три года продлить срок эксплуатации несанкционированных свалок - до 2029 года. Ранее этот срок уже продлевали с 2023 до 2026 года.
Больше всего страдают "труднодоступные и отдаленные регионы", в частности Амурская область, Якутия, Камчатский и Красноярский края.
Во многих местах абсолютно нет объектов для размещения отходов, а суровые климатические условия делают строительство новых полигонов чрезвычайно дорогим и длительным по времени.
Закрытие старых свалок в 2026 году может вызвать "мусорный коллапс", однако для строительства новых нет средств.
По состоянию на конец 2023 года площадь свалок в РФ превысила четыре миллиона гектаров - территорию, соизмеримую с площадью Нидерландов или Швейцарии.
Ситуация с мусором на оккупированных территориях
Ранее РБК-Украина писало о том, что на временно оккупированной территории Донецкой области под открытым небом хранится 3,62 миллиона тонн вредных отходов. Их не утилизируют и не обезвреживают, а объемы мусора продолжают расти ежемесячно.
К тому же оккупационные власти сделали Донецкий регион полигоном для сброса мусора из Ростовской области. Таким образом, половина токсичных бытовых отходов туда завезена именно из России.
Как сообщалось, Российская Федерация планирует построить ряд свалок на временно оккупированных территориях на востоке Украины.
По данным ЦНС, шесть таких свалок враг планирует создать на оккупированных территориях Луганской области, еще три в Донецкой.