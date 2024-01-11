Оккупанты хотят построить в Луганской области шесть всероссийских свалок, - ОВА

Российские захватчики хотят построить на территории временно оккупированной Луганской области шесть всероссийских свалок. План надеются выполнить за шесть лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

"Оккупанты не выделяют денег на восстановление имущества или полноценную компенсацию. Впрочем, есть средства на свалки. Как уже сообщалось, обещают за шесть лет построить в так называемой "ЛНР" шесть всероссийских свалок", - написал Лысогор.

По его словам, оккупированные населенные пункты последние полтора года страдают от мусора, потому что его никто не вывозит и не утилизирует.

"Нашлось 375 млн рублей - не на ликвидацию стихийных свалок, пока только на проекты", - добавил глава ОВА.

Ситуация на оккупированной части Луганской области

Ранее сообщалось, что в течение трех месяцев в "ЛНР" оккупанты хотят поставить на "военный учет" 16-летних юношей.

Также российские террористы планируют превратить колонию во временно оккупированном Суходольске Луганской области на пыточную.