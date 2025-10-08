ua en ru
Російські регіони потопають у смітті: чому виник колапс

Росія, Середа 08 жовтня 2025 05:01
UA EN RU
Російські регіони потопають у смітті: чому виник колапс Фото: в Росії "сміттєва криза" (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У Росії хочуть продовжити експлуатацію несанкціонованих звалищ до 2029 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

У Росії щонайменше 30 регіонам бракує полігонів для утилізації твердих побутових відходів. Тому влада хоче ще на три роки продовжити термін експлуатації несанкціонованих звалищ – до 2029 року. Раніше цей термін уже продовжували з 2023 до 2026 року.

Найбільше потерпають "важкодоступні й віддалені регіони", зокрема Амурська область, Якутія, Камчатський та Красноярський краї.

Багато де абсолютно немає об’єктів для розміщення відходів, а суворі кліматичні умови роблять будівництво нових полігонів надзвичайно дорогим і тривалим у часі.

Закриття старих сміттєзвалищ у 2026 році може спричинити "сміттєвий колапс", однак для будівництва нових немає коштів.

Станом на кінець 2023 року площа звалищ у РФ перевищила чотири мільйони гектарів - територію, співмірну з площею Нідерландів чи Швейцарії.

Ситуація зі сміттям на окупованих територіях

Раніше РБК-Україна писало про те, що на тимчасово окупованій території Донецької області просто неба зберігається 3,62 мільйона тонн шкідливих відходів. Їх не утилізують і не знешкоджують, а обсяги сміття продовжують зростати щомісяця.

До того ж окупаційна влада зробила Донецький регіон полігоном для скидання сміття із Ростовської області. Таким чином, половина токсичних побутових відходів туди завезена саме з Росії.

Як повідомлялось, Російська Федерація планує побудувати низку сміттєзвалищ на тимчасово окупованих теріторіях на сході України.

За даними ЦНС, шість таких сміттєзвалищ ворог планує створити на окупованих територіях Луганської області, ще три в Донецькій.

