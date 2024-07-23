Временно оккупированная территория Донецкой области утопает в почти 4 миллионах тонн отходов

На временно оккупированной территории Донецкой области под открытым небом хранится 3,62 миллиона тонн вредных отходов. Их не утилизируют и не обезвреживают, а объемы мусора продолжают расти ежемесячно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Как отмечают в сообщении, в дополнение, оккупационные власти сделали Донецкий регион полигоном для сброса мусора из Ростовской области. Таким образом, половина токсичных бытовых отходов туда завезена именно из России.

В ЦНС отмечают, что в этом российская оккупационная администрация проблемы не видит и убеждает местных в том, что вскоре здесь будет построен мусороперерабатывающий завод.

«Впрочем пока приспешники врага забрасывают обещаниями, полигоны с отходами растут в геометрической прогрессии. К примеру, под видом перерабатывающего завода новый мусорный полигон "Луганск" оккупанты организуют вблизи Родаково на границе Лутугинского и Славяносербского районов», - информируют в Центре нацсопротивления.