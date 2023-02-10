В Румынии не подтверждают информацию Залужного о вторжении российской ракеты

В Минобороны Румынии не подтверждают информацию о вторжении российской ракеты в воздушное пространство страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на румынское издание Ziare .

"Информация о том, что российская ракета должна была пролететь над воздушным пространством Румынии, не подтверждается. В ближайшее время мы вернемся с официальной информацией по этой ситуации", - сказал пресс-секретарь Министерства обороны Румынии бригадный генерал Константин Спыну.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что во время массированного обстрела две российские ракеты летевшие из акватории Черного моря в Украину, пересекли границы Молдовы и Румынии.

В Минобороны Молдовы уже подтвердили информацию Залжуного. Там заявили, что внимательно следят за ситуацией в регионе и "решительно осуждают" нарушение воздушного пространства Молдовы.

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