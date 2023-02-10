Молдова подтверждает вторжение ракеты в свое воздушное пространство

Министерство обороны Молдовы подтверждает, что в воздушное пространство страны вошла ракета, которая летела в сторону Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Молдовы.

"Ответственные структуры учреждения обнаружили в 10:18 ракету, которая пересекла воздушное пространство Республики Молдова над городом Мокра в Приднестровском регионе, а затем над городом Косавцы Сорокского района. направляется в сторону Украины", - говорится в сообщении.

В оборонительном ведомстве страны отметили, что внимательно следят за ситуацией в регионе и "решительно осуждают" нарушение воздушного пространства Молдовы.