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Молдова подтверждает вторжение ракеты в свое воздушное пространство

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Пятница 10 февраля 2023 12:05
Молдова подтверждает вторжение ракеты в свое воздушное пространство Фото: Молдова подтверждает вторжение ракеты в свое воздушное пространство (5.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Министерство обороны Молдовы подтверждает, что в воздушное пространство страны вошла ракета, которая летела в сторону Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Молдовы.

"Ответственные структуры учреждения обнаружили в 10:18 ракету, которая пересекла воздушное пространство Республики Молдова над городом Мокра в Приднестровском регионе, а затем над городом Косавцы Сорокского района. направляется в сторону Украины", - говорится в сообщении.

В оборонительном ведомстве страны отметили, что внимательно следят за ситуацией в регионе и "решительно осуждают" нарушение воздушного пространства Молдовы.

Напомним, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что во время массированного обстрела Украины российская ракета вошла в воздушное пространство Молдовы.

Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил эту информацию. Однако, по его данным, две ракеты врага пересекли границу не только Молдовы, но и члена НАТО - Румынии.

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