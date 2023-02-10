В Киеве раздались взрывы
Иллюстративное фото: в Киеве раздались взрывы (Getty Image)
В Киеве были слышны взрывы во время воздушной тревоги 10 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.
Сначала раздался один взрыв, через несколько минут был слышен второй.
При этом КМВА сообщает, что в городе работает ПВО.
Отметим, что в настоящее время по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Между тем, "Укрэнерго" сообщает, что есть попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры.
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