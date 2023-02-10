В Киеве раздались взрывы

В Киеве были слышны взрывы во время воздушной тревоги 10 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА .

Сначала раздался один взрыв, через несколько минут был слышен второй.

При этом КМВА сообщает, что в городе работает ПВО.

Отметим, что в настоящее время по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Между тем, "Укрэнерго" сообщает, что есть попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры.

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