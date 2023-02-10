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Во Львове и Виннице взрывы, работает ПВО

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Пятница 10 февраля 2023 11:01
Во Львове и Виннице взрывы, работает ПВО Иллюстративное фото: во Львове и Виннице взрывы, работает ПВО (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Во время масштабной воздушной тревоги 10 февраля в Виннице, Львове и области прогремели взрывы. Там работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого, мэра Львова Андрея Садового и мэра Винницы Сергея Моргунова.

Взрывы, которые прозвучали в Виннице и Львовской области, связаны с работой украинских сил ПВО.

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Козицкий отметил, что во Львовской области могут быть перебои в электроснабжении.

Между тем, воздушная тревога продолжается, поэтому всем жителям следует находиться в укрытиях.

Также отметим, что по данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, во время массированной атаки по Украине российская ракета снова вошла в воздушное пространство Молдовы.

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