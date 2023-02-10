ua ru
Пт, 10 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харькове прогремел взрыв, есть попадание по критической инфраструктуре

Новина українською →
Пятница 10 февраля 2023 10:19
В Харькове прогремел взрыв, есть попадание по критической инфраструктуре Фото: в Харькове раздался сильный взрыв (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Харькове во время масштабной тревоги раздался сильный взрыв. Россияне попали по критической инфраструктуре.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"Минуту назад раздался взрыв. Еще раздается сигнал воздушной тревоги. По нашей информации над Харьковской областью есть несколько ракет. Мы надеемся на работу наших Вооруженных сил", - заявил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Как пишет мэр Харькова Игорь Терехов, россияне нанесли удар по критической инфраструктуре города.

"Сегодня могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами", - добавил Терехов.

Обновлено в 10:25

"Если говорить о просто сейчас, минуту назад прогремел взрыв. По нашей информации это снова критическая инфраструктура, электрогенерирующее предприятие", - заявил Синегубов.

Какова ситуация со светом

Как пояснил глава ОВА, около 4 часов утра в течение 12 минут было 12 ударов исключительно по критической инфраструктуре:

  • Харьковского района;
  • Чугуевского района;
  • Харькова.

"Сейчас мы имеем аварийные отключения. Первое, мы отключаем электроэнергию в результате ударов, фактически физических повреждений. И второе, это профилактическое отключение, чтобы предотвратить более серьезные аварии. Сейчас 150 тысяч абонентов Харькова без электроэнергии. Частично восстанавливаем водоснабжение, теплоснабжение", - добавил Синегубов.

Обновлено в 11:06

В результате удара семь человек получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии.

"По предварительной информации, в результате последнего удара оккупантов, который произошел около 10:30 утра в Харьковском районе ранения получили 7 человек. Двое из них в тяжелом состоянии. Данные уточняются", - пишет глава ОГА.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня ночью 10 февраля, российские оккупанты нанесли около 10 ракетных ударов по Харькову, в результате чего в городе наблюдаются перебои со светом, водоснабжением и отоплением.

По всей территории Украины масштабная воздушная тревога, россияне выпустили десятки ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине харков
NEWS
Оккупанты атаковали энергообъекты в трех регионах Украины. Есть перебои со светом
Оккупанты атаковали энергообъекты в трех регионах Украины. Есть перебои со светом
DAILY
Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм