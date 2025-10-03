ua en ru
Российские оккупанты хотят сорвать поддержку Украины со стороны союзников, - разведка Дании

Украина, Пятница 03 октября 2025 14:06
Российские оккупанты хотят сорвать поддержку Украины со стороны союзников, - разведка Дании Фото: Томас Аренкиль (fe-dddis.dk en)
Автор: Оксана Тесленко

Россия уже ведет против Дании и западных стран, пытаясь посеять внутренние разногласия среди союзников, чтобы они сократили поддержку Украины.

Об этом заявил директор датской службы военной разведки Томас Аренкиль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DR.

Разведданные от Дании

Как пишет издание, Россия использует военные средства, в частности агрессивным способом, чтобы оказать давление на Данию, не переходя грань вооруженного конфликта.

"Россия хочет создать неопределенность и внутренние разногласия среди союзников, чтобы мы прекратили поддерживать Украину и не позволили нам принимать решения, которые противоречат их интересам и еще больше вредят экономике России", - сказал директор датской службы военной разведки.

По словам Аренкиля, Россия использует против Дании средства, которые были бы немыслимы до войны в Украине.

Взаимодействие ВСУ с европейскими партнерами

Напомним, Украина расширяет сотрудничество с НАТО в разведке и дальнобойных ударах. Британия уже вовлечена в операции против России по просьбе Вашингтона.

Ранее РБК-Украина со ссылкой на высокую представительницу ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Каю Каллас сообщало, что европейские государства планируют отправить военных инструкторов в Украину в рамках тренировочной миссии по подготовке украинской армии EUMAM. Но это произойдет только после завершения войны и будет частью гарантий безопасности.

