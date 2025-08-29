ЕС отправит военных инструкторов в Украину после перемирия, - Каллас

Европейские государства планируют отправить военных инструкторов в Украину в рамках тренировочной миссии по подготовке украинской армии EUMAM. Но это произойдет только после завершения войны и будет частью гарантий безопасности.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас на брифинге в Копенгагене.

По ее словам, командировка военных инструкторов в Украину после перемирия станет частью вклада ЕС в гарантии безопасности для Украины. Европейские страны полностью выполнят свои обязательства.

"Я приветствую то, что сегодня существует широкая поддержка расширения мандата нашей военной миссии ЕС EUMAM для проведения обучения и предоставления консультаций внутри Украины после установления перемирия", - сказала она.

Каллас добавила, что Евросоюз сейчас является крупнейшим партнером Украины в подготовке военных и проводит для украинских солдат большое количество тренировочных курсов. Всего с момента старта программы подготовку там прошли 80 тысяч военных.

Однако Европа может разместить своих инструкторов в Украине. Планируется, что они прибудут в украинские военные академии и другие военные учебные учреждения, но только после завершения войны.

"Параллельно наша гражданская миссия может укреплять устойчивость Украины против российских гибридных атак", - добавила Каллас.