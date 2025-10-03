ua en ru
Пт, 03 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Російські окупанти хочуть зірвати підтримку України з боку союзників, - розвідка Данії

Україна, П'ятниця 03 жовтня 2025 14:06
UA EN RU
Російські окупанти хочуть зірвати підтримку України з боку союзників, - розвідка Данії Фото: Томас Аренкіль (fe-ddis.dk en)
Автор: Оксана Тесленко

Росія вже веде проти Данії та західних країн, намагаючись посіяти внутрішні розбіжності серед союзників, щоб вони скоротили підтримку України.

Про це заявив директор данської служби військової розвідки Томас Аренкіль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DR.

Розвіддані від Данії

Як пише видання, Росія використовує військові засоби, зокрема агресивним способом, щоб чинити тиск на Данію, не переходячи межу збройного конфлікту.

"Росія хоче створити невизначеність та внутрішні розбіжності серед союзників, щоб ми припинили підтримувати Україну та не дозволили нам приймати рішення, які суперечать їхнім інтересам та ще більше шкодять економіці Росії", – сказав директор данської служби військової розвідки.

За словами Аренкіля, Росія використовує проти Данії засоби, які були б немислимі до війни в Україні.

Взаємодія ЗСУ з європейськими партнерами

Нагадаємо, Україна розширює співпрацю з НАТО в розвідці та далекобійних ударах. Британія вже залучена в операції проти Росії на прохання Вашингтона.

Раніше РБК-Україна з посиланням на високу представницю ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Каю Каллас повідомляло, що європейські держави планують відправити військових інструкторів в Україну в рамках тренувальної місії з підготовки української армії EUMAM. Але це станеться лише після завершення війни та буде частиною гарантій безпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Збройні сили України
Новини
Росія вночі била по об'єктах газотранспортної інфраструктури, - Міненерго
Росія вночі била по об'єктах газотранспортної інфраструктури, - Міненерго
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим