Британия уже помогает Украине наносить дальние удары по России, - FT
Украина расширяет сотрудничество с НАТО в разведке и дальнобойных ударах. Британия уже вовлечена в операции против России по просьбе Вашингтона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Новые разведданные от США
Как пишет издание, США готовятся предоставить Украине новые разведданные для нанесения ударов по российской энергетической инфраструктуре с помощью дронов и ракет большой дальности. Это станет усилением роли Вашингтона в войне, сообщили источники, знакомые с обсуждениями.
Такая поддержка поможет Киеву лучше картировать систему ПВО России и прокладывать маршруты ударов. Она также усилит эффективность имеющихся у Украины дальнобойных средств и может быть полезна при поставках новых вооружений.
Позиция Трампа
Хотя окончательное решение публично не объявлено, президент Дональд Трамп поручил агентствам готовиться к обмену разведданными. Один из собеседников в Белом доме назвал происходящее "сейсмическим сдвигом в настроениях" внутри окружения Трампа.
При этом американский лидер по-прежнему против использования средств налогоплательщиков для помощи Украине. Он предпочитает, чтобы союзники по НАТО закупали оружие у Вашингтона и уже сами передавали его Киеву.
"Томагавки" и переговоры с Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обсуждал с Трампом возможность передачи крылатых ракет Tomahawk. Эти вооружения входят в список главных пожеланий Киева с первых дней полномасштабного вторжения.
"Мы увидим. Все будет зависеть от решения Трампа", - сказал Зеленский на полях саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене. По его словам, встреча с Трампом была "очень продуктивной".
Роль Британии и союзников
Вашингтон также настаивает на расширении помощи союзников по НАТО в разведке для Украины. Источники FT сообщают, что Британия уже помогает Киеву с некоторыми дальними ударами по территории России.
Обмен данными
Ранее The Wall Street Journal сообщала, что Трамп одобрил обмен разведданными для поддержки украинских дальнобойных ударов. По словам его спецпосланника Кита Келлога, президент также санкционировал использование американского оружия для атак по целям внутри России.
Украина ранее наносила удары беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам. По данным Financial Times, с августа было атаковано не менее 16 из 38 НПЗ, что снизило экспорт дизеля из России до минимальных уровней с 2020 года.
Ракеты Tomahawk дальностью до 2,5 тыс. км могут открыть Киеву доступ к новым целям в глубине России. Однако часть окружения Трампа сомневается, что это радикально изменит баланс сил.