Британия уже помогает Украине наносить дальние удары по России, - FT

Украина расширяет сотрудничество с НАТО в разведке и дальнобойных ударах. Британия уже вовлечена в операции против России по просьбе Вашингтона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Новые разведданные от США

Как пишет издание, США готовятся предоставить Украине новые разведданные для нанесения ударов по российской энергетической инфраструктуре с помощью дронов и ракет большой дальности. Это станет усилением роли Вашингтона в войне, сообщили источники, знакомые с обсуждениями.

Такая поддержка поможет Киеву лучше картировать систему ПВО России и прокладывать маршруты ударов. Она также усилит эффективность имеющихся у Украины дальнобойных средств и может быть полезна при поставках новых вооружений.

Позиция Трампа

Хотя окончательное решение публично не объявлено, президент Дональд Трамп поручил агентствам готовиться к обмену разведданными. Один из собеседников в Белом доме назвал происходящее "сейсмическим сдвигом в настроениях" внутри окружения Трампа.

При этом американский лидер по-прежнему против использования средств налогоплательщиков для помощи Украине. Он предпочитает, чтобы союзники по НАТО закупали оружие у Вашингтона и уже сами передавали его Киеву.

"Томагавки" и переговоры с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обсуждал с Трампом возможность передачи крылатых ракет Tomahawk. Эти вооружения входят в список главных пожеланий Киева с первых дней полномасштабного вторжения.

"Мы увидим. Все будет зависеть от решения Трампа", - сказал Зеленский на полях саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене. По его словам, встреча с Трампом была "очень продуктивной".

Роль Британии и союзников

Вашингтон также настаивает на расширении помощи союзников по НАТО в разведке для Украины. Источники FT сообщают, что Британия уже помогает Киеву с некоторыми дальними ударами по территории России.