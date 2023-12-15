RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские оккупанты будут преподавать в школах Крыма: каким "наукам" будут учить детей

Фото: в Крыму оккупанты будут обучать школьников двум предметам (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Во временно оккупированном Крыму российских захватчиков, участвующих в полномасштабном вторжении в Украину, обучают преподаванию в школах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как утверждается, так называемые ветераны "СВО" могут занять должности учителей ОБЖ и военной подготовки.

"Обучение" оккупантов проходит в подконтрольном РФ "Крымском республиканском институте последипломного педагогического образования".

"После обучения они смогут участвовать в процессе обучения и воспитания в школе, военном лицее, кадетской школе-интернате, колледже, заведении дополнительного образования детей и других образовательных учреждениях", - отметил "ректор" вышеупомянутого учреждения.

Украинские дети в оккупации

Враг активно пытается уничтожить украинскую культуру среди детей школьного возраста на временно оккупированных территориях. Захватчики запрещают детям учить украинский язык, заставляя школьников прославлять российскую армию, а в случае явного несогласия угрожают им и их семьям расправой.

Так, украинских детей, которых оккупанты вывозят в лагеря для т.н. перевоспитания, заставляют слушать лекции "вагнеровцев".

В то же время на временно оккупированных территориях Донецкой области россияне совершают школьные рейды и облавы. Причиной они называют "экстремизм".

В начале ноября стало известно, что россияне заставляют детей на временно оккупированных территориях плести маскировочные сетки.

Недавно мы также сообщали о том, что россияне заставляют украинских школьников писать так называемые "письма солдату".

Накануне стало известно, что россияне строят сеть милитаризованных клубов среди украинских подростков на временно оккупированных территориях.

Кроме того, захватчики регулярно составляют списки депортации украинских детей, после чего вывозят их на территорию РФ или Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
школаКрим