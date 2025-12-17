Російські окупанти атакують на кількох напрямках: Сили оборони стримують натиск

Сьогодні, 17 грудня 2025 року, українські війська зафіксували 87 бойових зіткнень з російськими окупантами. Сили оборони успішно відбили численні атаки на Південно-Слобожанському, Лиманському, Покровському та інших напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

За даними оперативного зведення станом на 16:00, активність ворога розподілялась таким чином: Північно-Слобожанський і Курський напрямки: 3 бойових зіткнення та 60 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, серед яких 7 обстрілів із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Південно-Слобожанський напрямок: Сили оборони відбили 4 атаки поблизу Лиману, Одрадного, Довгенького та Ізбицького; ще одне бойове зіткнення триває.

Куп’янський напрямок: наступальних дій ворога не зафіксовано.

Лиманський напрямок: окупанти здійснили 7 атак у районі Нововодяне, Колодязі, Дробишеве, Новоселівка та Чернещина; один бій триває.

Слов’янський напрямок: відбито 3 атаки ворога у районах Серебрянки, Сіверська та Переїзного, ще одне бойове зіткнення триває.

Краматорський напрямок: боєзіткнень не зафіксовано.

Костянтинівський напрямок: 14 штурмових дій ворога у районах Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр, Костянтинівка, Софіївка.

Покровський напрямок: 31 спроба наступу окупантів; 23 атаки вже відбито, бої тривають у 8 локаціях.

Олександрівський напрямок: 5 штурмів відбито, 4 боєзіткнення тривають; авіаудари зазнали Підгаврилівка та Братське.

Гуляйпільський напрямок: відбито 6 атак, ще 2 боєзіткнення тривають; авіаудар по Святопетрівці.

Оріхівський напрямок: дві спроби наступу біля Плавнів; авіаудари керованими бомбами по Запоріжжю та Кушугуму.

Придніпровський напрямок: бойових зіткнень не зафіксовано. Населені пункти прикордонних районів Сумської області - Рижівка, Нескучне, Сидорівка, Волфине - постраждали від ворожої артилерії. На багатьох напрямках бої тривають, проте Сили оборони успішно стримують натиск противника та контролюють ключові позиції. Минулі дні та тижні також характеризувалися численними артилерійськими обстрілами та штурмовими діями по ключових напрямках. Систематична робота українських військ з оборони населених пунктів та позицій дозволяє мінімізувати втрати серед цивільного населення та зберігати контроль над стратегічними територіями.