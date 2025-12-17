Минус более 1700 оккупантов, 33 артсистемы и не только: Генштаб обновил потери РФ за сутки
За последние сутки, 16 декабря, россияне потеряли на фронте еще 1730 солдат. Также ВСУ уничтожили 33 артсистемы и более 160 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.
По данным Генштаба, с 24 февраля 2022 года по 17 декабря 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:
- личного состава - около 1 192 350 (+1 730) чел;
- танков - 11 427 (+6) ед;
- боевых бронированных машин - 23 758 (+21) ед;
- артиллерийских систем - 35 205 (+33) ед;
- РСЗО - 1 571 (+1) ед;
- средства ПВО - 1 262 (+1) ед;
- самолетов - 432 ед;
- вертолетов - 347 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 91 386 (+167) ед;
- крылатые ракеты - 4 073 ед;
- корабли/катера - 28 ед;
- подводные лодки - 2 ед;
- автомобильная техника и автоцистерны - 70 361 (+179) ед;
- специальная техника - 4 027 (+1) ед.
Ситуация на фронте
Напомним, по данным Генштаба, за прошедшие сутки, 16 декабря, на фронте произошло 278 боевых столкновений. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском направлении, где ВСУ отбили более 80 атак россиян.
Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска. Битва за город продолжается.
По последним данным главкома, Силы обороны удерживают оборону Покровско-Мирноградской агломерации, несмотря на усиление давления со стороны российских войск.
Также известно, что украинские военные активно организуют дополнительные логистические пути к Покровску и Мирнограду, а также получили подкрепление.