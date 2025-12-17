Минус более 1700 оккупантов, 33 артсистемы и не только: Генштаб обновил потери РФ за сутки

За последние сутки, 16 декабря, россияне потеряли на фронте еще 1730 солдат. Также ВСУ уничтожили 33 артсистемы и более 160 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба, с 24 февраля 2022 года по 17 декабря 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

Ситуация на фронте

Напомним, по данным Генштаба, за прошедшие сутки, 16 декабря, на фронте произошло 278 боевых столкновений. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском направлении, где ВСУ отбили более 80 атак россиян.

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска. Битва за город продолжается.

По последним данным главкома, Силы обороны удерживают оборону Покровско-Мирноградской агломерации, несмотря на усиление давления со стороны российских войск.

Также известно, что украинские военные активно организуют дополнительные логистические пути к Покровску и Мирнограду, а также получили подкрепление.