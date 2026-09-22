ua en ru
Вт, 22 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Новый шаг против угрозы России: Британия запустила торпеду с дрона

12:46 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Анастасия Никончук
Новый шаг против угрозы России: Британия запустила торпеду с дрона Фото: подводный дрон Excalibur (facebook.com. royalnavy)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Великобритания впервые провела испытательный запуск тяжелой торпеды с беспилотного подводного аппарата. Испытание прошло в рамках оборонного партнерства AUKUS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The i Paper.

Великобритания впервые испытала запуск тяжелой торпеды с беспилотного подводного аппарата. Испытание прошло на прошлой неделе в британских водах в рамках сотрудничества AUKUS, объединяющего Великобританию, США и Австралию.

Торпеду совместно разработали США и Австралия. Она предназначена для поражения кораблей и глубоководных подводных лодок. Ранее подобное вооружение запускали с подводных лодок с экипажем, однако теперь его испытали с необитаемого аппарата.

Возможности Excalibur

Торпеду запустили с 12-метрового беспилотного подводного аппарата Excalibur, созданного в Плимуте. Сейчас он проходит серию ходовых испытаний в рамках программы по развитию автономных подводных технологий.

Excalibur относится к классу сверхкрупных необитаемых подводных аппаратов. В ходе предыдущих испытаний его уже удалось дистанционно контролировать из Австралии, находящейся более чем в 10 тысячах миль от Плимута.

Испытание с торпедой стало частью работы AUKUS по развитию автономных систем и новых возможностей подводной войны. Британское правительство назвало запуск "значительным прорывом" для евроатлантической безопасности и подводных возможностей НАТО.

Развитие таких технологий также связано с задачами защиты британской подводной инфраструктуры, включая кабели и трубопроводы. В Лондоне заявляют об угрозах со стороны враждебных государств и необходимости усиления контроля над критически важными объектами на морском дне.

Напоминаем, что General Dynamics Land Systems-UK и ARX Robotics UK объединили усилия для развития автономных технологий поддержки, которые планируют интегрировать в бронемашину Ajax.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Великобритания
Новости
Силы обороны поразили "Башнефть-УНПЗ" и Куйбышевский НПЗ
Силы обороны поразили "Башнефть-УНПЗ" и Куйбышевский НПЗ
Аналитика
Металлурги под ударом. Как правительство может спасти ключевую отрасль экономики
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Металлурги под ударом. Как правительство может спасти ключевую отрасль экономики