Новый шаг против угрозы России: Британия запустила торпеду с дрона

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The i Paper.

Великобритания впервые испытала запуск тяжелой торпеды с беспилотного подводного аппарата. Испытание прошло на прошлой неделе в британских водах в рамках сотрудничества AUKUS, объединяющего Великобританию, США и Австралию.

Торпеду совместно разработали США и Австралия. Она предназначена для поражения кораблей и глубоководных подводных лодок. Ранее подобное вооружение запускали с подводных лодок с экипажем, однако теперь его испытали с необитаемого аппарата.

Возможности Excalibur

Торпеду запустили с 12-метрового беспилотного подводного аппарата Excalibur, созданного в Плимуте. Сейчас он проходит серию ходовых испытаний в рамках программы по развитию автономных подводных технологий.

Excalibur относится к классу сверхкрупных необитаемых подводных аппаратов. В ходе предыдущих испытаний его уже удалось дистанционно контролировать из Австралии, находящейся более чем в 10 тысячах миль от Плимута.

Испытание с торпедой стало частью работы AUKUS по развитию автономных систем и новых возможностей подводной войны. Британское правительство назвало запуск "значительным прорывом" для евроатлантической безопасности и подводных возможностей НАТО.

Развитие таких технологий также связано с задачами защиты британской подводной инфраструктуры, включая кабели и трубопроводы. В Лондоне заявляют об угрозах со стороны враждебных государств и необходимости усиления контроля над критически важными объектами на морском дне.