Британия призвала граждан сделать 3-дневные запасы воды и еды
Британия рекомендует жителям страны сделать трехдневные запасы пищи, воды и лекарств. Причиной таких советов правительство называет чрезвычайные ситуации и кибератаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального центрального вебпортала правительства Великобритании.
Британцам советуют подготовиться
Обновленные рекомендации для домохозяйств были опубликованы 23 октября. Им рекомендуется принять несколько простых мер, чтобы оставаться готовыми к временному прерыванию ежедневных услуг, говорится на вебпортале.
Этот совет является первым этапом трехлетней кампании Be Ready ("Будь готов!"), направленной на помощь домохозяйствам Британии чувствовать себя лучше подготовленными к чрезвычайным ситуациям.
Что делать
Кампания сосредоточена на простых вещах, которые люди могут сделать заранее, чтобы приготовиться, к примеру, к 3 дням ЧС.
"От непогоды до кибератак чрезвычайные ситуации могут нарушить работу услуг, на которые вы полагаетесь", - говорится в сообщении.
Контрольный список Be Ready:
- 3 литра воды в бутылках на человека в день для питья. Больше воды понадобится для приготовления пищи и стирки.
- Продукты с длительным сроком хранения, не требующие охлаждения или приготовления: консервированное мясо, рыба или овощи, сухофрукты и орехи.
- Дезинфицирующее средство для рук, влажные салфетки и средства для ванной комнаты.
- Фонарик (и запасные батарейки).
- Одеяла, спальные мешки и теплая одежда. В домах может очень быстро стать холодно, когда отопление выключается.
- FM-радио (от батареи/с зарядным устройством).
- Заряженный внешний аккумулятор для зарядки телефонов или совместимых медицинских устройств.
- Наличные деньги (монеты и банкноты) и карты на случай, если электронные платежи или работа банкоматов будут сбойными.
- Копии удостоверений личности/документов.
- Важные телефонные номера и информация.
- Аптечка / предметы первой помощи: водонепроницаемые пластыри, бинты, термометр, антисептик, промывочный раствор глаз, стерильные повязки и перчатки, медицинская лента для повязок и пинцет.
- Детская смесь, подгузники и влажные салфетки.
Ранее РБК-Украина писало, что из-за чрезвычайной ситуации в энергетической сфере МВД рекомендовало украинцам заранее подготовить базовый запас продовольствия и "тревожный чемодан".
Кроме того, в первую очередь, украинцам советуют подготовить запас питьевой и технической воды на каждого члена семьи (из расчета 3 л питьевой и 11-12 л технической воды в сутки), продуктов длительного хранения и медикаментов.