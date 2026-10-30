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Самая массовая в Европе: в Destinus раскрыли объемы производства ракет "Рута"

12:33 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Константин Широкун
Самая массовая в Европе: в Destinus раскрыли объемы производства ракет "Рута" Фото: в Destinus раскрыли объемы производства ракет "Рута" (defence-ua.com)
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Стартап Destinus изготовил в Европе более 1750 крылатых ракет "Рута". Сейчас они производят в месяц больше крылатых ракет, чем вся Европа производила за год до начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В компании заявили, что ежемесячный объем производства ракет "Рута" достиг почти 300 единиц.

Генеральный директор Михаил Кокорич отметил, что начиная со следующего года Destinus сможет удовлетворять спрос в Украине и Европе на турбореактивные двигатели с тягой около 1,5 килоньютона, которые используются в крылатых ракетах.

По его словам, компания уже наладила серийное производство таких двигателей и снабжает их как собственными ракетами, так и другими производителями.

О боевом применении ракет "Рута" стало известно в октябре 2025 года, когда президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что эти ракеты уже использовались в реальных операциях.

В интервью Кокорич заметил: по мере того, как запасы ракет растут, главным вызовом для Европы становится уже не производство, а военная интеграция. В компании сообщили, что приступили к производству усовершенствованной версии - "Рута-2". Эта ракета рассчитана на полезную нагрузку 250 кг и дальность полета более 700 км.

В отличие от текущей версии, эта ракета спроектирована так, что ее можно хранить, транспортировать и запускать из одного и того же контейнера, что упрощает логистику при накоплении крупных арсеналов.

Кокорич также выступил против растущего внимания к оружию большой дальности, утверждая, что более дешевые ракеты с дальностью менее 1000 км будут составлять основную часть будущего спроса.

Ранее сообщалось, что в Украине успешно испытали ракету под названием "Рута". Она может развивать скорость до 500-800 км/ч.

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