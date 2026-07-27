Российские хакеры читают почту без кликов: под ударом Украина и НАТО

Российские хакеры больше года использовали критическую уязвимость Zimbra для кибершпионажа. В числе главных целей оказались военные и государственные учреждения стран НАТО и Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TechRadar .

Схема эксплойта

Специалисты по кибербезопасности Proofpoint классифицировали использованный метод как half-click exploit, поскольку для заражения системы жертвам не нужно было выполнять никаких активных действий, загрузки файлов или переход по ссылкам.

Атака осуществлялась из-за уязвимости межсайтового скриптинга XSS в веб-интерфейсе почтовой платформы Zimbra.

Преступникам удавалось получить доступ к компьютеру сразу после того, как пользователь просто открывал и просматривал полученное электронное письмо.

Проблема безопасности получила официальный идентификатор CVE-2025-66376 и оценку строгости 7,2 из 10 (высокий уровень).

Хотя разработчики выпустили поправку для системы в ноябре 2025 года, российские группировки уже активно эксплуатировали эту уязвимость задолго до выхода официального патча.

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Кто стоит за атаками и какие данные угоняли?

По данным аналитиков, уязвимость в течение лет использовали разные хакерские группы, однако в конкретной кампании зафиксирована активность группировки TA488, также известной под названиями Laundry Bear и Void Blizzard.

После успешного проникновения в систему хакеры из TA488 закрепляли постоянный доступ и системно угоняли информацию.

Преступники регулярно атаковали государственные организации Украины и стран НАТО, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Кибермошенников интересовали следующие данные:

содержимое электронных писем целевых пользователей;

сохраненные пароли;

адресаты и почтовые каталоги;

токены двухфакторной аутентификации 2FA.

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Что дальше?

Группировка TA488, вероятно, прекратила свою активность. Исследователи безопасности не зафиксировали никаких действий со стороны хакеров, начиная с февраля 2026 года.

Исчезновение группы произошло после того, как специалисты по кибербезопасности компании Seqrite обнародовали детальный разбор инфраструктуры и методов работы TA488.

Обнародованный анализ заставил российских хакеров полностью уничтожить свои инфраструктурные сети и свернуть деятельность.