В Днепре после обстрела была утечка аммиака: есть ли угроза населению

В результате утренней атаки РФ на Днепр был поврежден трубопровод аммиака на одном из местных предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ГСЧС .

Спасателям удалось быстро ликвидировать аварию, угрозы гражданскому населению нет.

"Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали последствия аварии. Все задвижки емкостей перекрыты, утечка аммиака остановлена", - сообщили спасатели.

Сейчас специалисты контролируют концентрацию аммиака в воздухе и держат ситуацию под контролем.

Напомним, в ночь на 27 июля российские войска нанесли удары по нескольким регионам Украины. Больше всего от вражеской атаки пострадали Запорожье, Сумская и Днепропетровская области.

В Днепре в результате обстрела возник пожар на территории частного домовладения. Взрывная волна также повредила окна в нескольких многоэтажных домах, а также автомобили и здание магазина.

По информации властей, ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 15 российских беспилотников в разных районах Днепропетровской области. Данные о возможных пострадавших в Днепре еще уточняются.