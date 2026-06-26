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Новый бэкдор РФ атакует Украину: Google нашла шпионский вирус

14:16 26.06.2026 Пт
3 мин
Злоумышленники маскируют вредоносные программы под легитимные утилиты
aimg Ольга Завада
Новый бэкдор РФ атакует Украину: Google нашла шпионский вирус Turla атакуют правительственные структуры Украины новым бэкдором (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Google Threat Intelligence Group обнаружили новый шпионский .NET-бекдор STOCKSTAY. Инструмент, используемый российскими правительственными хакерами Turla, развернут против военных и госучреждений Украины, а также европейских дипломатических ведомств.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на свежий отчет Google .

Архитектура STOCKSTAY и механизмы маскировки

По информации экспертов, STOCKSTAY является многокомпонентным бэкдором, написанным на платформе .NET с использованием фреймворка Windows Forms.

Для связи с командным сервером (C2) приложение применяет защищенное соединение WebSocket через открытую библиотеку websocket-sharp.

Взаимодействие между модулями внутри зараженной системы происходит через специальный канал межпроцессного обмена данными (IPC) путем отправки сообщений типа WM_COPYDATA.

Инфраструктура вредоносного комплекса состоит из загрузчика и трех основных модулей:

STOCKSTAY.MARKETMAKER: первичный загрузчик, разворачивающий и запускающий всю другую систему.

STOCKSTAY.STOCKBROKER: сетевой туннельник, работающий через прокси-серверы и устанавливающий стабильное шифрованное соединение с сервером злоумышленников.

STOCKSTAY.STOCKTRADER: главный функциональный бэкдор, отвечающий за непосредственный сбор конфиденциальной информации и исполнение команд.

STOCKSTAY.STOCKMARKET: управляющий "оркестратор", анализирующий конфигурационные файлы, устанавливает интервалы активности и дни, когда вирус должен "спать", чтобы избежать обнаружения.

Функционал модуля STOCKTRADER позволяет хакерам полностью контролировать устройство:

  • удалять и создавать папки,
  • считывать и перезаписывать реестр Windows,
  • делать снимки экрана,
  • загружать посторонние файлы,
  • запускать какие-либо новые процессы в операционной системе.

Новый бэкдор РФ атакует Украину: Google нашла шпионский вирусОбзор архитектуры вредоносного программного обеспечения STOCKSTAY (схема: Google)

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Методы проникновения и связи с платформой Kazuar

Компании по распространению STOCKSTAY базируются на методах социальной инженерии с использованием фишинговых писем на академическую или дипломатическую тематику.

В начале 2025 года хакеры массово рассылали вредоносные файлы конфигурации RDP, которые при открытии соединяли компьютер жертвы с подконтрольной инфраструктурой врага.

Уже в ноябре 2025 года была зафиксирована новая волна фишинга против Украины - вирус доставлялся в архивах RAR из-за эксплуатации уязвимости CVE-2025-8088.

Эту же уязвимость утилиты WinRAR активно использовали и другие российские спецслужбы, в частности, группы Sandworm, Gamaredon и RomCom.

В других случаях злоумышленники использовали установщики MSI или сломанные сайты на базе WordPress для размещения ZIP-архивов с компонентами вируса.

Аналитики Google обнаружили открытый репозиторий на GitHub под названием ChikenFresh/google-ai-labs-it, где хранился управляющий серверный код STOCKSTAY, написанный на языке Python.

Важно: сервер построен таким образом, что операторы защитных платформ не могут дешифровать входящие сообщения и отследить точное расположение серверов хакеров.

Новый бэкдор РФ атакует Украину: Google нашла шпионский вирусХронология наблюдений внедрения бэкдора STOCKSTAY (схема: Google)

Сходство распределения ролей между модулями STOCKSTAY и структурой Kazuar (состоящее из компонентов Kernel, Bridge и Worker) указывает на то, что оба инструмента разрабатывались одной командой программистов.

В сетях украинских ведомств новый бэкдор обычно разворачивали на финальных этапах сделки, когда инфраструктура уже была подробно разведана с помощью Kazuar.

Специалисты считают, что испытание нового инструмента в реальных боевых условиях свидетельствует о попытке хакеров протестировать свежие решения на случай, если их старые точки доступа будут заблокированы украинскими киберспециалистами.

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